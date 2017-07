Acuerdo total por Juan Carlos y últimas horas para cerrar a Meré Meré en su despedida del Sporting el domingo al mediodía. / Jorge Peteiro La oferta 'ficticia' del club al Sporting para fichar al defensa fue de 4,5 millones mientras que sigue la negociación para tener opción de compra SERGIO CORTÉS Martes, 18 julio 2017, 01:42

¿Será hoy o habrá que esperar a mañana? Nadie se atreve en las oficinas de La Rosaleda a hacer la más mínima conjetura. Es cierto que en el Málaga confían en que tanto Juan Carlos como Meré figuren mañana en la expedición que se desplazará a Holanda para comenzar la segunda concentración de la pretemporada, pero todos prefieren ser cautos. Si acaso, no tanto en el caso del futbolista zurdo madrileño como sí en lo relativo al central ovetense del Sporting. Además, ambas operaciones están sujetas también a que el presidente del club, Abdullah Al-Thani, dé el visto bueno (como es preceptivo, por otra parte).

Fuentes del Sporting confirmaban ayer que todo está O. K. en lo que respecta a la salida de Meré cedido al Málaga. No obstante, en el club de Martiricos esperaban que toda la negociación se cerrara ayer para que el futbolista fuera anunciado oficialmente y al final no pudo ser. El defensa estuvo ayer en las oficinas de La Rosaleda e incluso se asegura que pasó reconocimiento médico a primera hora de la mañana en Clínicas Rincón, aunque este extremo no fue confirmado por los dirigentes blanquiazules.

Lo que sí está claro es que el Sporting no tuvo más remedio que dar vía libre a la cesión de Meré con destino al Málaga después de que se hubieran dado los pasos preceptivos que figuran en un apartado del contrato del futbolista con el cuadro gijonés después del descenso de este a Segunda. Como ha venido informando este periódico, el club de La Rosaleda hizo una oferta formal para contratar al central, ficticia a todas luces porque se sabía de antemano que iba a ser rechazada. La cifra exacta de la propuesta ascendió a 4,5 millones, menos de un tercio de la estipulada como nueva cláusula de rescisión tras no permanecer el equipo rojiblanco en Primera (15 millones).

Presión en Gijón

¿Por qué el Sporting lo da todo por cerrado y el Málaga no? El motivo no es otro que el deseo de la entidad de Martiricos de que la llegada de Meré no sea sólo una mera cesión, sino que también se incluya en la operación una opción de compra. Es obvio que los dirigentes sportinguistas están soportando una presión brutal en las últimas horas, porque la salida del central no es la primera nada ventajosa para el club (sin ir más lejos, ahí están los casos de los hoy malaguistas Luis Hernández y Jony, que se marcharon con la carta de libertad).

El caso de Juan Carlos es distinto. Se espera que durante la jornada de hoy los abogados del Málaga y del Sporting de Braga den el visto bueno a toda la documentación de una operación bastante compleja, porque también entra en liza la situación de Horta. Pese a que el portugués es uno de los descartados, el club se reserva un porcentaje en caso de un hipotético traspaso en el futuro.

Por último, sí parece descartado que en la expedición que viajará mañana a Holanda no estará Kuzmanovic. No parece que entre hoy y mañana vayan a resolverse todas las cuestiones pendientes de la negociación, así que es probable que el internacional serbio se incorpore una vez comenzada la segunda concentración de pretemporada, que se prolongará en Garderen hasta el día 29.