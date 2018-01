Adiós a un nefasto 2017; llega un 2018 clave para el Málaga

El Málaga, el tercero peor en puntos ligueros en 2017

Las cifras son frías, objetivas e indiscutibles. Si valiera la Liga de los años naturales (no la de agosto a mayo y sí de enero a diciembre), el Málaga descendería. El cómputo excluye a los clubes que no han estado todo el año en la categoría (los descendidos, Granada, Osasuna y Sporting, y los ascendidos Getafe, Girona y Levante).El equipo de La Rosaleda, con 36 puntos, ha sido el tercero con menos puntos, sólo por delante delDeportivo (35) y Las Palmas (29). El registro es más bajo si cabe al haberse celebrado un total de 39 encuentros, no 38 (desde la jornada décimoséptima de la Liga 2016-17 a la decimoséptima de la 2017-18), lo que no suele valer para la permanencia en un torneo normal.