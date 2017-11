Adrián: «Estoy deseando cerrar mi carrera en el Málaga»

–Es de los pocos jugadores que se ha decantado por vivir en la zona oriental. ¿Por alguna razón?

–Elegí vivir ahí porque me apetecía estar cerca de la ciudad, del Centro. Me resultaba cercano al colegio y al entrenamiento también. Fuera del fútbol, lo importante también es que mi familia esté cómoda también, y aquí lo estoy.

–Además, va a tener en enero un segundo hijo, que nacerá aquí. Este es un lazo más que le unirá a esta ciudad, ¿verdad?

–El haber tomado esa decisión es porque me siento muy cómodo aquí, no me quiero mover. Desde el primer momento tuve una conexión muy especial con la ciudad. Ya he dicho muchas veces que estoy deseando cerrar mi carrera aquí.

–¿Es de los que ve después sus partidos en televisión?

–Sí.

–¿Por qué?

–Porque tienes que ver dónde fallas, dónde te colocas. A pesar de la edad y la experiencia uno está en constante aprendizaje en el fútbol profesional. Y no sólo veo mis partidos, también de todos los equipos y del rival más próximo.

–Al margen de su padre, ¿qué otros técnicos destacaría en su carrera?

–Mendilibar y Escribá, con el que aprendí mucho en colocación defensiva, algo a lo que no le daba valor. También Marcelino.

–¿Hay algún tipo de música que le guste más?

–No. Variedad. Me va todo tipo y de diferentes décadas.

–¿Pero también le gusta la que suena en el vestuario?

–A veces...

–¿Qué es lo último que ha visto en televisión, que no sea deporte?

–Veo poca cada día, a decir verdad, deporte e informativos. Quizás la cuarta temporada de ‘Stranger things’ o ‘Breaking bad’ y algún documental.

–¿Se le da bien cocinar?

–Me defiendo.

–Si no hubiese sido futbolista, ¿a qué cree que se hubiera dedicado?

–Es difícil, porque tenía muy claro ser futbolista. No era mal estudiante. Hubiera estudiado Dirección y Administración de Empresas, y luego hacer alguna inversión personal.