Adrián: «A partir de ahora, hacia arriba» Adrián, tras marcar el primer gol ante el Celta. / Ñito Salas El jugador madrileño abrió el marcador con su primer tanto con la camiseta del Málaga ENRIQUE MIRANDA Málaga Domingo, 29 octubre 2017, 23:06

Casi no podía hablar de la emoción tras el partido. Tras celebrar la victoria con sus compañeros en el campo y regalar su camiseta a la afición, Adrián expresó el momento de felicidad por el que pasaba tras la primera victoria del Málaga, además con su primer gol como malaguista.

“Hemos sufrido, llevamos mucho tiempo buscando esta victoria”, dijo el jugador. “Esto va a ser un paso adelante para salir de esta situación inesperada; no nos merecíamos tanto castigo durante los partidos anteriores. Hoy hemos jugado nuestras cartas y nos ha salido bien”, afirmó.

Adrián considera que no ha habido un cambio de actitud en el equipo, pero que este domingo sí jugó con algo más de tranquilidad. “El equipo estaba en tensión porque no nos salían las cosas, hoy nos hemos soltado y a partir de ahora, hacia arriba”, declaró. También tuvo palabras para la afición y para el increíble recibimiento al equipo a su llegada al estadio. “La afición es un jugador más, nos lo ha demostrado hoy de nuevo con ese recibimiento, se me ponen los pelos de punta. Es increíble, han estado ahí todos los días y tenemos que aprovechar eso cada vez que juguemos en casa”.