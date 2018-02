Adrián: «Si piensas que estás muerto dejas de ser un profesional» Adrián, en el entrenamiento de este martes, entre Miguel Torres e Ignasi Miquel. / Ñito Salas El futbolista del Málaga, muy concienciado: «La bala del entrenador ya está gastada. Ahora somos los jugadores los que tenemos que ayudar al nuevo entrenador» ANTONIO GÓNGORA Martes, 13 febrero 2018, 13:43

El malaguista Adrián ha opinado este martes sobre la situación del equipo y su futuro, y lo ha hecho en profundidad. Es consciente de que mucha gente piensa que el equipo descenderá, pero ha afirmado que entre los futbolistas no puede ocurrir esto. “La situación no es la más positiva. Miras el periódico los lunes, y la gente lo ve muy negro. Pero dentro del vestuario no ayuda pensar que no nos vamos a salvar, porque ahora no es real, y luego que fallaría a su forma de ser como profesional. Si piensas que estás muerto dejas de ser un profesional. No sería justo. Un descenso influiría negativamente a todo el mundo", ha asegurado.

Adrián evitó los habituales tópicos en una situación tan complicada como la del Málaga, si bien ha destacado cómo están actuando en este momento. “Tenemos que hacer un esfuerzo extra. Hay que pensar en el presente y trabajar con intensidad, porque jugamos una partido el sábado. Debemos fijarnos en nosotros mismos y no en los demás”, ha explicado.

Utilizando palabras de José González, Jose, el futbolista madrileño se refirió al revulsivo que suele significar la llagada de un nuevo técnico de la siguiente forma: “La bala del entrenador ya está gastada. Ahora somos los jugadores los que tenemos que ayudar al nuevo entrenador a cambiar las cosas”, ha destacado, a la vez que ha evitado pronunciarse sobre el cambio en el banquillo por su parentesco con Míchel: “Tengo mi opinión al respecto, pero no la voy a hacer pública. No soy director deportivo ni tomo las decisiones. Me dedico a ayudar. Por mi situación personal sería injusto que hiciera una valoración. Ha llegado una persona que también sabe de fútbol, y voy a muerte con él. Porque desde que llegó me ha demostrado respeto y confianza”.

También se refirió a su compañero Peñaranda y ha dicho que desconoce oficialmente si el club lo ha sancionado, aunque sí ha destacado que en esta situación él intenta ser prudente para no herir la sensibilidad de nadie. Asimismo habló de Borja Bastón y también de su situación personal y los cambios en su posición en el campo. “Siempre estoy predispuesto. Por mí, perfecto. En esta situación prefiero estar ayudando activamente antes que no ser utilizado”, ha indicado.