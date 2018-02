Adriana entra en la historia La delantera del Málaga anotó el domingo el gol más rápido del fútbol español al marcar a los cinco segundos 02:15 Adriana es la estrella del Málaga femenino / www.malagacf.com CARLOS J. MARTÍNEZ Martes, 20 febrero 2018, 00:28

Adriana Martín, delantera y capitana del Málaga femenino, ha escrito su nombre en el libro de los récords del fútbol español. El pasado domingo anotó el gol más rápido en la historia del fútbol profesional en España: sólo tardó cinco segundos en ver puerta. Todas las páginas web de los medios de comunicación y las redes sociales tenían ayer un vídeo como el más destacado, el gol de Adriana. La jugadora aragonesa no se lo pensó dos veces y al ver adelantada a la portera del CP San Miguel, disparó desde el centro del campo tras el pitido inicial.

«No era la jugada principal. Íbamos a hacer otro saque de inicio, que es el que habíamos estado trabajando durante toda la semana, el que habíamos visto en el PowerPoint previo que Antonio (se refiere al entrenador, Antonio Contreras) siempre nos pone para los partidos», confesó Adriana a los medios del club banquiazul sobre la jugada con la que ha hecho historia. «Sheila me avisó de que la portera estaba adelantada, yo también la vi y le dije que no tocara al balón. Hizo un gesto cómo de sacar y yo en seguida golpeé. Soy una jugadora que confío en el disparo que tengo y solo deseaba que fuera directamente porque si no sabía que iba a tener algún comentario de alguna compañera», terminó de explicar Adriana Martín.

Repercusión mediática

«No soy todavía consciente de lo que he conseguido, de lo que hizo el equipo. Estoy asimilando los mensajes que me llegan día a día, pero muy feliz porque se habla de fútbol femenino, que es lo que hace falta», se sinceró Adriana Martín ante la enorme repercusión que está teniendo el tanto que anotó en sólo cinco segundos al C. P. San Miguel.

«No era la jugada principal;íbamos a hacer otro saque», explica tras batir a la portera rival con un disparo desde el centro del campo

Adriana Martín es uno de los nombres destacados dentro del fútbol femenino español. Su extensa y exitosa carrera así lo atestigua. Barcelona, Rayo Vallecano, Sky Blue (Estados Unidos), Atlético de Madrid, Western New York (Estados Unidos), Chelsea (Inglaterra) y Levante son los equipos más destacados en los que ha militado la capitana malaguista.

Sobre su récord, bastante complicado de superar, Adriana se refiere a los precedentes: «Son jugadores de Primera División y en los que siempre me he mirado, pero nunca llegas a pensar en que puedes superarlos o que tu nombre va a estar por delante de ellos en un récord como este». Hasta ahora tal proeza estaba en posesión del delantero del Valladolid Joseba Llorente, que logró ver portería en siete segundos. «Para mí es un orgullo tremendo y me siento muy feliz porque se está paseando el nombre del Málaga femenino por todas partes y eso me hace feliz porque todas mis compañeras se lo merecen», destaca Adriana, que busca lograr la mayor repercusión del fútbol femenino.

«Confío en mi disparo y sólo deseaba que el balón fuera directo hacia la portería», recalca la delantera

«No soy todavía consciente de lo que he conseguido. Me siento muy feliz», confiesa

Tras toda una vida dedicada al fútbol, Adriana recaló este verano en el Málaga para liderar un equipo que tiene en mente ascender a Primera División. «Estoy muy feliz y nos viene bien un poco de reconocimiento porque llevamos muchos años de lucha por este deporte», quiso destacar la capitana malaguista sobre el trabajo que realizan cada día por elevar el fútbol femenino.

«Es cierto que esa misma portera solía jugar adelantada en el partido de ida, pero siempre que yo cogía el balón se iba para atrás», analizó Adriana, que no dudaría en volver a intentarlo: «¿Soy una jugadora que confío en mi golpeo y si viera otra vez a otra portera adelantada sería capaz de volver a golpear sin pensármelo».

El gol es un reflejo de la sensacional temporada que está realizando el conjunto blanquiazul, que tan sólo ha cedido cuatro puntos (tras una derrota y un empate) en lo que va de campeonato. Como dato revelador, el conjunto dirigido por Antonio Contreras suma 98 goles a favor por 5 en contra. El Málaga sigue disparado hacia el ascenso.