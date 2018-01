La afición del Málaga estalla contra el jeque y Míchel El jeque, en un partido en La Rosaleda. / Carlos Moret La Federación de Peñas lanza un comunicado contra el dueño del club y cuestiona al entrenador y a los futbolistas PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 10 enero 2018, 00:46

«Nos ha llevado al cielo, pero después al infierno». Con esta frase, referente a Al-Thani, el presidente de la Federación de Peñas Malaguistas (cerca de cuarenta de dentro y fuera de la provincia), Miguel Molina, resume el sentir general de un comunicado difundido ayer al mediodía (ver aquí) y que tuvo una enorme repercusión. Redactado en consenso por la junta directiva, con nueve componentes de siete peñas, certifica el divorcio definitivo entre la afición y la propiedad, nunca expresado tan rotunda y públicamente antes. «A mí no me habían comprado ni tantas otras cosas que dicen de mí en las redes sociales», se quejó a este periódico Molina.

Lo cierto es que la grave crisis deportiva e institucional del Málaga ha rebelado de forma definitiva a las peñas contra la propiedad. «El club está totalmente abandonado. Es una situación anómala y no creo que muchos otros hayan pasado por esto. Pero estamos a mitad de temporada y todavía hay posibilidad de salvarnos, que es lo importante. Es el momento justo», opina Daniel Sánchez, responsable de la Peña Malaguista San Pedro Alcántara.

Todos los peñistas con los que conversó este periódico citan al jeque como el mayor responsable de la crisis, y en cambio hay disparidad de criterios a la hora de conceder o no una cuota de responsabilidad a Míchel. «Se le podría haber destituido antes. Habría que buscar un entrenador de un perfil muy motivador, muy guerrero, como vemos en el Alavés, Getafe o Eibar. Sería dificil, pero es lo que se necesita. Míchel es un buen entrenador para un equipo medio, de buenos jugadores. No me parece la persona adecuada, pero que conste que no soy ‘antimíchel’, añade Daniel Sánchez. Por contra, no está de acuerdo Juan Aguilar, de la Peña Malaguista Borriquerrón de Casabermeja: «Habría que fichar bien ahora, a dos o tres jugadores de nivel. Creo que no habría que cambiar de técnico. Con lo mismo, otro entrenador no haría mucho más».

En una vía intermedia se pronuncia Manuel Peinado, de la Peña de Fuengirola: «El entrenador no motiva, y no hay un cambio de actitud. Pero para irse tiene que venir otro y habría que pensarlo bien. Yo creo que Míchel no salvó del todo al Málaga la temporada anterior, fue Sandro y el centro del campo». Quizás el más crítico es Pedro Corona, de la Peña Malaguista Ciudad de El Tajo: «El problema al cien por cien es de Míchel, aunque entiendo que la gestión de Al-Thani y los fichajes no han sido buenos. Que me digan ahora mismo a qué juega el Málaga».

La mayoría de las peñas presentes en la Federación representan a municipios del interior o de la Costa. Son los principales afectados por los atípicos horarios del Málaga, como reconoce Pedro Corona, de Ronda: «Ayer en nuestro pueblo nevó, y tuvimos carreteras cortadas, pero con todo algunos fueron. Somos casi treinta socios, pero el tema de los horarios nos está fastidiando».

Hay más elementos de juicio, como los descuentos que ya no tienen las peñas como entidades al sacarse los abonos, que podían ascender a casi la cuarta parte del importe, como denuncia Fermando Sierra, de la Peña Malaguista Los Lunes, procedente de Puerto de la Torre, y que conste que el nombre de esta entidad no atiende con ironía a la fecha habitual de los partidos del equipo. «La dejadez desesperante que todos percibimos en el club es como para que no hubiese ido nadie a partido. Opino lo contrario que la mayoría, que es todo un éxito ver a doce mil personas en la grada», apunta Daniel Sánchez en relacion al récord negativo de asistencia ante el Espanyol.