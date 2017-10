La afición y la fe marcan el camino

Un esfuerzo por momentos casi sobre humano de afición y jugadores hizo que el Málaga consiguiera la primera victoria de la temporada tras un pésimo arranque de Liga del que nos constará mucho desquitarnos, pero que con estos tres puntos se ve de otra manera. La victoria, ajustada y casi agónica, fue merecida, porque el Málaga tuvo una fe increíble llevado por una hinchada que tuvo un comportamiento excepcional más allá del estadio, como demostró el emocionante recibimiento que dio, no lo olvidemos, al segundo peor equipo de Europa según las clasificaciones de las distintas competiciones. La afición llevó en volandas al equipo blanquiazul, que de entrada metió una marcha más que su rival, al que en los primeros minutos apabulló de la mano de una excelente defensa y tres ‘resurgidos’: Adrián, Juanpi y Peñaranda, sobre todo este último que llevó en jaque a la zaga celtiña. El generoso esfuerzo malaguista tuvo su premio en el último segundo del primer tiempo de la mano (mejor, la cabeza) de Adrián, que cuajó su mejor partido de la temporada. Tras el descanso, tanta generosidad física tenía que pasar factura, y en los últimos 30 minutos, los gallegos se hicieron dueños de la situación, y así llegó el empate. El miedo no sólo a no ganar, sino a cosechar una nueva derrota planeó por Martiricos, pero de nuevo los aficionados dieron alas a sus jugadores, y en una jugada de ataque cuando más presionaban los visitantes, En-Nesyri enchufó un trallazo que se estrelló en la mano de un defensor. El penalti no tenía lugar a la duda, y si Latre no lo hubiera sancionado, sin duda, La Rosaleda se hubiera caído. Pero pese a lo mal colegiado (otro más) que es, no vaciló y señaló el punto fatídico, donde Recio lograba el 2-1. Aquello era una fiesta, pero el miedo seguía, porque la mala suerte nos ha acompañado, y de qué forma, en este tramo del campeonato, pero alguna vez tenían que cambiar los hados, y uno de ellos, en forma de Roberto, evitó el empate y nos llevó a un triunfo que sabe como el mejor buñuelo de gloria... Va a ser difícil, pero se puede.