Álex Robles se perfila otra vez como lateral izquierdo

Míchel no ofreció ayer una lista de convocados para el partido, pero la realidad es que sólo tendrá que descartar a un portero y cuatro jugadores de campo, incluso dando por descontado que Álex Robles e Ian Soler figuren entre los elegidos. Torres, Ricca, Juan Carlos, Kuzmanovic y Recio no están físicamente en condiciones, y las previsibles rotaciones lo serán menos en la defensa, con habas contadas. No parece probable que Diego, que estuvo cerca de pasar por el quirófano hace semanas, vaya a poner a prueba su rodilla con tres partidos en seis días, así que se prevé que jueguen Cifu, Luis Hernández, Baysse y Álex Robles, que será casi seguro el elegido en el lateral izquierdo, como en la ida, pese a ser diestro.

Por delante queda ver si Míchel decide dar una nueva oportunidad a Rolón y a Cecchini o apuesta por Adrián y Juanpi. Jugadores como Ontiveros, Jony, En-Nesyri o Borja Bastón también dispondrán seguramente de minutos.

En el Numancia están lesionados Diamanka, Julio Álvarez y Pere Milla, y Arrasate reservó al meta titular, Aitor, y al central Dani Calvo, que ha jugado todos los minutos en la Liga. Aunque habrá descanso para muchos de los habituales en la Liga, la cita puede ser especial para el malagueño Escassi.