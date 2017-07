Álex Robles supera a Cifu Álex Robles, ayer con el peculiar rapado que le hicieron los veteranos / Santiesteban El pizarreño ha convencido a Míchel y pasa a convertirse en una opción muy clara como alternativa a Rosales, incluso quizá por delante de Torres SERGIO CORTÉS Barderen (Barneveld). Sábado, 29 julio 2017, 01:06

Todos los canteranos han rendido a buen nivel en el día a día en los entrenamientos –no se han ‘caído’ con el paso de las jornadas–, pero uno ha brillado por encima del resto. Al menos, a los ojos de Míchel. Se trata del lateral pizarreño Álex Robles, internacional con asiduidad los últimos años en las categorías inferiores de la selección española. Está por delante de Cifu en las preferencias del entrenador e incluso quizá pueda hablarse de él como la principal alternativa de Rosales, por delante de Torres.

Ayer, antes del entrenamiento vespertino, Míchel charló con Cifu, que atendía muy serio las palabras del entrenador. La escena se repitió al final de la sesión, con otra conversación entre el director deportivo, Francesc Arnau, y el jugador granadino. No trascendió lo que hablaron, aunque conviene recordar que de salida el futbolista llegado hace año y medio del Girona estaba en la lista de descartes y fue uno de los repescados para la concentración en Holanda.

Cifu ha estado a buen nivel en los entrenamientos, pero a Míchel le ha sorprendido gratamente el nivel de Álex Robles, si bien es obligado apuntar que el madrileño ya lo conocía y le parecía un futbolista competitivo. Fue elocuente, por ejemplo, que en el ensayo de ayer por la tarde ambos futbolistas coincidieron en ambos equipos y el malagueño formó como lateral mientras que el granadino lo hizo por delante.

En la recta final de la pasada temporada este periódico ya apuntó que Míchel valoraba no incorporar a otro lateral derecho porque se planteaba contar como alternativa en esa demarcación con otro zaguero malagueño, Luis. Sin embargo, esa posibilidad se ha diluido con el paso de las semanas y ya no se cuenta con este como una opción para el costado de la defensa. En su lugar ha aparecido en escena Álex Robles, que no sólo ha convencido a Míchel en los entrenamientos. También la actuación del pizarreño fue una de las notas más positivas para él en el torneo de Duisburgo, según reconoció a sus más cercanos. De este modo, se refrendaba lo que ya les había comentado con anterioridad en Estepona y los primeros días en Holanda.

Míchel valora de Álex Robles su alta intensidad en los entrenamientos y su nivel competitivo en los partidos. Rara vez se le ha escuchado reprocharle algo en la concentración de Holanda. Además, el técnico le da una gran importancia al hecho de que el defensa malagueño también puede actuar en la izquierda, como ya hizo Julio César Dely Valdés con él en la final de la Copa de Campeones juvenil frente al Real Madrid.