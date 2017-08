El sábado por la noche Míchel dijo y repitió en rueda de prensa: «Necesitamos señales dentro y fuera del campo. La plantilla se tiene que cerrar. No se cierra, y el tiempo pasa. El fichaje de Javi García es prioritario. He hablado con el jugador y estaría encantado de venir mañana mismo. Como parece que hay dinero...». El presidente y propietario de las acciones, el jeque Al-Thani se apresuró a desautorizar al entrenador con unas líneas tuiteras, como acostumbra. Sentenció: «Javi García no es nuestro objetivo para el Málaga. Así que cierren esa puerta».

Alguien sobra en el Málaga, sencilla y rotundamente. Los ingresos económicos crecen, el número de abonados aumenta, como asimismo los derechos de publicidad y ‘merchandising’. Sin embargo, en el plano deportivo –para eso existe el club– empequeñece. Siempre la misma historia: hacer ingresos por traspasos de lo que sobresale, y contratar por tres perras. Y, enmedio, sueldos elevados para los primeros dirigentes. Lo peor es cuando transfieren los derechos de un futbolista, argumentan que habían intentado su continuidad en el club. Así le mintieron a Camacho hace un año, con la promesa de un nuevo e importante contrato. Promesa incumplida. Repito: En las actuales circunstancias, alguien, que no es Míchel, sobra en el club. Piense, piense con tranquilidad y saque consecuencias.

Los resultados de los partidos de verano no influyen, pero la reiteración de derrotas enfada al más incondicional. El Málaga lleva seis consecutivas. El sábado fue el Lazio que, sin mayor ni menor esfuerzo, se llevó el Trofeo Costa del Sol. Sexto encuentro, con diez goles encajados por dos marcados. 450 minutos. Siete horas y media dale que te pego al balón para tan penoso resultado. Se han ido cuatro elementos que formaban la columna vertebral del conjunto: Kameni, Camacho, Pablo y Sandro. Para sus demarcaciones han llegado Roberto, que está respondiendo bien, y Borja Bastón, delantero centro con cierto atractivo, pero de características totalmente diferentes a las del canario. Por lo demás Baysse, y jugadores que no dejan de ser promesas. Pronto, cuando arranque la Liga, puede haber algún equipo inferior al Málaga, que alarga la misma aspiración que no es otra que la permanencia. ¡Ya está bien de cantinela!... Obras son amores y no chapuzas. Para medir la ilusión del aficionado, ante el Lazio no asistieron ni la mitad de los abonados. Tomen nota. ¿Por qué digo que alguien sobra en el Málaga?

La juez del caso Levante-Zaragoza, en el presunto amaño en la temporada 2010 - 2011, ha dictado sobreseimiento provisional contra todos los investigados. A pesar de que las pruebas eran contundentes, la magistrada ha dejado el caso. Contra esta decisión cabe recurso a apelación. Fueron 41 investigados, entre jugadores, entrenador y el expresidente del Zaragoza, que ingresó un millón de euros en las cuentas de sus jugadores y de su técnico, que después declararon que lo entregaron de nuevo. No ha quedado acreditado que el dinero lo recibieran los jugadores del Levante. Seis años después de la que organizó el presidente de la patronal, llega esta decisión. Aquí, de momento, se han agotado las actuaciones. La investigación y los testimonios fueron espectaculares. Es de suponer que tanto la Fiscalía como la Liga recurrirán el auto. Más hilo a la cometa, más tiempo que corre. Hoy, aquel Levante-Zaragoza parece un simple recuerdo, sin más. ¡Con la que se organizó y se aseguró!...

Los clubes, sobre todo en Primera, se desenvuelven mucho mejor gracias al dinero que llega de la televisión. En este apartado ha tenido mucho que ver LaLiga, con Tebas al frente. Los euros que llegan a todos y cada uno, según cláusulas, van en aumento. Las exigencias relacionadas con los campos, su estado, asistencia y zonas a rebosar para enfoques de determinadas cámaras, se cumplen a rajatabla. Como el límite de gasto de las entidades. Derechos y obligaciones. Otra, y queda la más importante, la calidad que ofrece la competición de cada país. Inglaterra se lleva la palma, con Alemania en buena posición. España ofrece los títulos de los grandes y va escalando posiciones. Pero, atención, la salida de Neymar del Barça y de España ha caído muy mal en nuestra patronal. Se ha marchado una imagen, un ídolo, un exponente de nuestro campeonato. De los más interesantes del mundo. Y en torno a Cristiano, como saben ha habido sus más y sus menos. En las islas británicas han gastado un pastón en fichajes, como en Italia y Alemania. En España, de momento, poco grande e interesante. De cara a la retransmisiones y a todo el mundo, hemos perdido algo. Esperemos que no haya mayor desinterés. Seamos sinceros y que nadie se llame a engaño o se moleste: ¿Qué puede interesar fuera de nuestras fronteras un Eibar-Girona, pongamos de ejemplo? ¿Y un Málaga-Leganés?...

Manel Casanova. Un adiós que no se olvida. Tuvo que ser en un campo de fútbol. De su vida hizo una profesión. Una oración.