Al-Thani: «Esperamos una colaboración del París Saint-Germain con el Málaga para el mercado de invierno»

El presidente del Málaga Abdullah Al-Thani repasó en una amplia entrevista con el periódico 'Al-Sharq' toda la actualidad del equipo. El jeque adelantó una cooperación con el París Saint-Germain en el mercado de invierno y ratificó su confianza en Míchel. Esta es la entrevista completa concedida por el presidente del Málaga al rotativo catarí.

-¿Por qué no ha viajado a España en los últimos meses?

-Volví de España antes del comienzo del Ramadán, para pasar el mes sagrado con mi padre y mi familia en Doha. Pero el injusto bloqueo a Catar me ha hecho cambiar para quedarme en Catar hasta encontrar una solución a esta crisis. En esta situación no puedo dejar el país.

-Pero es el presidente del Málaga y el club lo necesita.

-El Sheikh Nasser es el vicepresidente y Rakan está en la junta directiva. Hamyan encabeza la sección femenina y tienen capacidad para administrar los asuntos del Málaga.

-¿Teme que el Málaga baje a Segunda División?

-El equipo ha hecho el peor comienzo de Liga desde que tomé las riendas del club en 2010. Es un contratiempo inesperado y una situación preocupante, por supuesto. Estamos tratando de salvar al equipo como sea posible. Esperamos al mercado de fichajes para incluir a más de un jugador en todas las líneas para poder rescatar al Málaga. Los jugadores son conscientes de que, si quedamos por debajo del décimo, no se obtienen algunas ventajas financieras.

-¿Qué hay del entrenador?

-Muchos en Málaga quieren despedirlo, pero no estoy de acuerdo con ellos porque el entrenador no es el único responsable de los resultados. Nos están ofreciendo a muchos entrenadores, pero yo prefiero que Míchel continúe. Si el Málaga gana en la Liga, la situación cambiara.

-¿Está sufriendo el Málaga una crisis financiera?

-Esto no es verdad. Los asuntos económicos marchan bien y de acuerdo a la regulación española, en la que hay un control sobre los beneficios de los clubes. Por ejemplo, en el mercado de verano vendimos jugadores por 32 millones de euros, y el Málaga sólo tenía derecho a contratar nuevos jugadores por la mitad.

-¿Por qué no apoyan al Málaga las instituciones de Catar?

-Esa es una cuestión para la corporación catarí, porque el Málaga no me representa a mí, sino al país. Si llega apoyo será algo bueno y el Málaga se beneficiará. Francamente, no quiero hablar mucho del porqué las instituciones cataríes no apoyan al equipo.

-¿Qué le parecen las acusaciones que se han realizado contra el presidente del París Saint Germain, Nasser Ghalifi?

-Por supuesto es falso, pero evidencia que lo que pasó con Nasser me hace pensar que puede ocurrir conmigo en Málaga. No apoyamos al Daesh ni financiamos a ninguna célula terrorista. Va contra mi forma de pensar. Hay maneras de seguir, tanto en Francia como en España, la contabilidad de ambos clubes, dónde gastamos el dinero. Cuando miramos a un club como el PSG nos encontraremos una gran diferencia entre la situación del club ahora y lo que era antes, y todo esto como resultado del interés nacional y las decisiones tomadas por Nasser Al-Khelaifi. Cuando el Saint-Germain fichó a Neymar le dije a mi hijo Nasser que les dijera que prepararan a los abogados del club, porque los enemigos de su éxito no guardarían silencio en Francia ante tal superioridad.

-¿Está preparado en Málaga para algo similar?

-Yo no apoyo el terrorismo ni financio células terroristas, y estoy preparado para responder, porque mi postura en este sentido siempre ha sido firme. Tanto nuestra postura como la del París Saint-Germain ha sido clara como el sol.

-¿Está afectando el bloqueo a Catar a la gestión en el Málaga?

-No. Las cosas marchan como se habían planteado y pronto se pondrá la primera piedra de La Academia una vez que se resuelvan los detalles con los responsables del Gobierno. El Málaga es una parte importante de mi vida. El Málaga no es sólo un proyecto deportivo para mí. Es algo más que eso, porque está en mi corazón, no importa las circunstancias.

-La cooperación con el París Saint Germain.

-Esperamos una colaboración con el París Saint Germain en el mercado de invierno para fortalecer al Málaga, especialmente con algunos jugadores que ahora no están jugando allí y, por supuesto, hay una colaboración, porque nosotros buscamos lo mejor.