Andrés Prieto: «Estamos dolidos por cómo perdimos ante el Villarreal» El portero alicantino aseguró que no ha tenido tiempo para escuchar las declaraciones de Míchel sobre algunos jugadores de la plantilla CARLOS J. MARTÍNEZ Miércoles, 8 noviembre 2017, 16:59

El guardameta malaguista Andrés Prieto compareció ante los medios de comunicación en el estadio Ciudad de Málaga, tras un acto publicitario de la correduría Pont Grup. El alicantino aseguró que la derrota ante el Villarreal afectó: “Estamos dolidos por la manera de perder, pero otra vez unos cuantos detalles nos mataron. Tenemos que sacar el lado positivo, aunque el equipo compitió muy bien”. Sobre la línea a seguir, afirmó: ”Tenemos que mejorar esos detalles que no están perjudicando. Son partidos igualados, el otro día casi no nos tiraron a puerta, pero en dos acciones nos meten gol y nos castigan una vez más. En otra dinámica, quizás, las opciones que tenemos en contra no entran pero ahora estamos en una situación en la que todo nos perjudica y tenemos que intentar que esto no sea así”.

En el Málaga se habla de las declaraciones de Míchel, algo similar a lo que hizo en Soria tras la derrota ‘in extremis’ ante el Numancia. El técnico, en una entrevista en Canal Sur cargó contra algunos jugadores. Andrés Prieto no quiso valorar estas declaraciones: “No puedo contestar a eso porque no he tenido momento de leerlo”. Sobre el partido ante el Deportivo del domingo 19 (12.00 horas), en La Rosaleda, el alicantino aseguró: “No podemos catalogar de final un partido en noviembre, pero si es importante para coger confianza ante un rival directo como el Deportivo”. Sobre el cambio de imagen del Málaga sobre el césped, Andrés Prieto fue sincero: “Todos estamos de acuerdo que la imagen del equipo es otra, el otro día pese a perder se vio un equipo más asentado y con confianza. Perdimos contra un equipo hecho para jugar en Europa y los tuvimos de tú a tú hasta el gol”.

Sobre la incorporación de un psicólogo para la plantilla, el guardameta alicantino confesó: “Es una herramienta más y está aquí para sumar y ayudar, toda ayuda es necesaria e importante. No es terapia, es una pieza más que el club no tenía y ha incorporado, es un componente más del cuerpo técnico”. Por último, recordó su debut en Primera División: “Es algo que llevaba esperando toda mi vida, estoy agradecido al Málaga y al míster. No es la situación que me hubiera gustado pero estoy muy contento, esto es futbol el pasado no vale y hay que seguir peleando”.