Los ánimos de Darder al Málaga: «¡Mucho ánimo en lo que queda de temporada!» EFE El exjugador del club de Martiricos, autor ayer del gol del Espanyol, habló sobre su salida del equipo CARLOS J. MARTÍNEZ Martes, 9 enero 2018, 18:06

El centrocampista balear y exjugador del Málaga, Sergi Darder, ha realizado diversas declaraciones en las últimas horas en las que muestra su deseo de que el club de Martiricos se mantenga en Primera División. Hace tan sólo unas horas ha publicado un mensaje en Twitter en el que afirmaba: “¡Mucho ánimo al Málaga en lo que queda de temporada!”.

Darder abandonó el Málaga en agosto de 2015, en la segunda jornada del curso liguero 2015-2016 en un movimiento que despertó el enfado del técnico Javi Gracia, así como de buena parte de la afición. De hecho en el encuentro de ayer en La Rosaleda, el jugador perico fue recibido con una fuerte pitada por parte de los poco más de 12.000 aficionados que poblaron las gradas del feudo malaguista. De esa reacción del público habló Darder para la cadena COPE: “Sabía que la gente me iba a pitar por la manera en la que se contó mi salida. Pero si de verdad supieran la manera en la que me fui, la mitad de los que me pitaron no lo hubieran hecho”. Sobre el gol que anotó ante el Málaga, señaló: “Tenía claro que no iba a celebrar si marcaba, estoy muy contento por mi primer gol con el Espanyol”.