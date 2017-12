Anoeta, un feudo talismán para el Málaga Recio se duele de una entrada de un jugador de la Real, una de las varias sufridas ayer. / Agencia Lof El equipo de Míchel suma al fin fuera, pero sigue a cuatro puntos de la zona de permanencia PEDRO LUIS ALONSO Málaga Lunes, 11 diciembre 2017, 00:17

La situación no podía ser más exigida. Colista en solitario y como el único conjunto sin puntuar a domicilio de la competición. En el momento de la verdad, cuando el Málaga incurría en el riesgo de situarse a siete puntos de la zona de salvación –lo que hubiera sucedido en caso de derrota–, llegó el aldabonazo del equipo de Míchel, que logró sus primeros puntos fuera desde el 14 de mayo, precisamente en el mismo lugar, en Anoeta (2-2). En aquella tarde un gol postrero de Bautista impidió el triunfo.

Ayer no. El Málaga ganó y con justicia en San Sebastián (0-2), por más que los dos goles llegaran desde el punto de penalti. La Real Sociedad, que mantuvo de titulares a diez de los protagonistas de la derrota del jueves por la noche ante el Zenit (2-3), no vio puerta hasta el minuto 84, en un remate de De la Bella con ‘palomita’ obligada de Roberto. Todos los intentos anteriores no fueron entre los tres palos.

Si el Málaga no puntuaba fuera desde el 14 de mayo, el último triunfo data del 25 de abril, con un 0-2 al Granada (ambas dianas de Sandro). No obstante, la victoria no permite al equipo recortar distancia respecto a la zona de salvación, aunque al menos si escala un puesto en la tabla clasificatoria. Con once puntos, supera a Las Palmas, que es ahora el colista y que tiene diez. Con doce figura el Alavés tras encadenar dos triunfos a la llegada de Abelardo al banquillo (en Gerona y contra Las Palmas), y con quince, fuera de la zona de descenso, se sitúa el Deportivo, que ganó el sábado al Leganés (1-0) y también toma oxígeno.

El otro duelo clave era el Levante-Athletic. El 1-2 deja a los locales decimosextos con 16 y en caída libre, y a los ‘leones’ con 17.

Peñaranda y Recio, lesionados en acciones sin castigo arbitral El Málaga sale de Anoeta con tres puntos y dos lesionados, aunque cabe pensar que de escasa gravedad. En el caso de Recio, una contusión en el cuádriceps derecho tras una patada de Illarramendi en la segunda mitad. Por parte de Peñaranda, un costalazo de Íñigo Martínez a no apercibirse de su llegada, al poco de empezar el segundo periodo. Se trata de una contusión en la cresta ilíaca izquierda pendiente de evolución. El venezolano fue atendido en la banda y volvió al campo, pero pronto comprobó que no podía seguir en pie y fue sustituido por En-Nesyri. Luego, ni siquiera pudo dirigirse por su propio pie con los compañeros al vestuario al final del choque y fue trasladado en camilla. Llamó la atención que Del Cerro Grande, no amonestara a los locales por las acciones de falta. Ni siquiera detuvo el juego inicialmente en la primera de ellas, la de Peñaranda, al pensar erróneamente que perdía tiempo.

También cabe recordar que el Málaga tenía algún motivo para su sequía a domicilio. Más allá de la derrota inicial en Montilivi (1-0), se había medido en la seis salidas siguientes a los seis primeros de la tabla (Barcelona, Valencia, Atlético, Real Madrid, Sevilla y Villarreal), lo que en cierta medida justifica su rendimiento. Por otro lado, el equipo dirigido por Míchel dejó su puerta a cero por segundo partido consecutivo. El último tanto fue el de Cristiano Ronaldo (3-2), en el rechace de un penalti.Desde entonces, 194 minutos imbatido de Roberto.