Anoeta, vuelta al punto de partida Xabi Prieto logra el 1-0 en Anoeta (2-2 final), la última vez que el Málaga puntuó fuera. / José María López El Málaga regresa este domingo al escenario de su última salida liguera sin perder, el 14 de mayo, en la Liga anterior PEDRO LUIS ALONSO Málaga Jueves, 7 diciembre 2017, 00:29

Para cuando el balón eche a rodar este domingo se habrán cumplido treinta semanas (210 días) de los últimos puntos fuera. El Málaga regresa a Anoeta, al lugar de partida, donde empató el 14 de mayo, en la penúltima jornada liguera de la campaña anterior. Desde entonces, una sucesión de derrotas a domicilio, un importante lastre cara a que el equipo tome vuelo en la clasificación. Siete tropiezos (uno más si se incluye el de Soria en la Copa del Rey, 2-1) y un anhelo, el de que por fin se ponga fin a la sangría a domicilio. Caprichos del destino, podría volver a ser en San Sebastián, para cerrar el círculo.

Se agudizan las urgencias en el Málaga, que comienza a responder en La Rosaleda (siete puntos de nueve), pero sigue negado fuera. Mucho ha tenido que ver el calendario, que excluyendo al Girona ha agrupado casi todos los rivales más poderosos de la competición para los primeros desplazamientos del equipo. Salvo en Mestalla (5-0 y hundido después de la polémica concesión del 2-0, en fuera de juego), el Málaga dio la talla en todos ellos, pero siempre hubo pequeños detalles o errores que se pagaron caro.

Siete partidos sin puntuar fuera en la Liga Real Sociedad, 2; Málaga, 2 (14 mayo) Penúltima jornada de la Liga anterior, último punto fuera. Girona, 1; Málaga, 0 (26 agosto) Jornada 2ª. Gol de Alcalá. Atlético de Madrid, 1; Málaga, 0 (16 septiembre) Jornada 4ª Gol de Griezmann Valencia, 5; Málaga, 0 (19 septiembre) Jornada 5ª. Tres goles de Zaza y uno deSanti Mina y de Rodrigo Sevilla, 2; Málaga, 0 (30 septiembre) Jornada 7ª. Goles de Banega y Muriel Barcelona, 2; Málaga, 0 (21 de octubre) Jornada 9ª. Goles de Deulofeu e Iniesta. Villarreal, 2; Málaga, 0 (5 noviembre) Jornada 11ª. Dos goles de Sansone Real Madrid, 3; Málaga, 2 (25 noviembre) Jornada 13ª. Goles de Benzema, Casemiro Cristiano Ronaldo y de Rolan y Chory Castro para el Málaga.

Se da el caso de que el equipo de Míchel se ha enfrentado a domicilio a los seis primeros de la tabla: Barcelona, Valencia, Atlético de Madrid, Real Madrid, Sevilla y Villarreal, y el domingo tendrá que hacerlo ante el octavo, la Real Sociedad. Aunque esto ofrece el alivio de que hasta el final del torneo las salidas pueden resultar más propicias, también hay que considerar que todos estos rivales pasarán por La Rosaleda de forma consecutiva.

El único sin puntuar fuera

El Málaga, colista, no sólo no ha puntuado fuera, sino que es el único conjunto de la categoría que no lo ha logrado. Además, hasta su última visita permanecía sin marcar. La racha se cerró en el Santiago Bernabéu, con un 3-2 que hizo justicia a la valentía del equipo, que dobló la rodilla al final en el rechace de un penalti no transformado inicialmente por Cristiano Ronaldo. Para hallar el último triunfo fuera hay que retroceder al 0-2 en Granada del 25 de abril.

Al menos Anoeta ofrece un recuerdo más grato para el Málaga, que estuvo en un tris de ganar allí aquel 14 de mayo (2-2). De nuevo la polémica perjudicó a los de Míchel, porque no se apreció penalti de Keko a Illarramendi, y esta acción comenzó desnivelando el marcador. Pero el Málaga, que llevaba seis victorias en siete jornadas y estaba en un estado idílico de forma y de confianza, remontó. Marcaron Luis Hernández, erigido en un mariscal de la defensa, y Recio, que vivía un gran momento y que estaba viendo puerta con asiduidad, al verse más liberado en su misión defensiva en el centro del campo. Sin embargo, a cinco minutos del final logró el definitivo 2-2 el canterano local Bautista, que acababa de entrar al campo.

El Málaga, sin Camacho, jugó con un 5-4-1, un dibujo habitual la pasada campaña con Míchel ante los rivales considerados más peligrosos. Formaron Kameni; Torres, Llorente, Luis Hernández, Ricca, Juan Carlos (Santos, minuto 87); Keko (Demichelis, minuto 78), Recio, Pablo, Jony (Chory Castro, minuto 71), y Sandro.Esto supone que el domingo podrán repetir en Anoeta sólo cinco de los catorce protagonistas. Pero en realidad, de ellos, únicamente cuatro se perfilan como titulares: Luis Hernández, Keko, Recio y Chory Castro, porque Jony apenas cuenta en las últimas semanas, y Torres, Ricca y Juan Carlos siguen de baja.