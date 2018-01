Ante el Girona, una opción de repetir el once por tercer partido consecutivo Borja Bastón y Cifu, en el centro de la imagen, en el entrenamiento de ayer. / Salvador Salas Mula se reincorpora al trabajo del Málaga, y Jose podría sorprender con alguna apuesta distinta ante el sistema peculiar de juego del rival PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 26 enero 2018, 00:25

El Málaga podría repetir once por tercera jornada consecutiva, un hito en lo que va de temporada y una circunstancia muy poco habitual en las últimas. Lo más curioso sería, sin embargo, que en ese periodo ha habido dos entrenadores distintos, porque José González apostó por sorpresa en el partido de su debut, en Eibar (1-1) por los mismos que su antecesor, Míchel, en el duelo que supuso su despedida (el 1-0 en Getafe).

A día de hoy Roberto; Rosales (pese a su error en la acción que dio pie al gol del Eibar), Luis Hernández, Ignasi Miquel, Ricca; Keko, Iturra, Recio, Chory Castro;Adrián yEn-Nesyri vuelven a partir como favoritos para ser los elegidos ante el Girona mañana en La Rosaleda.

Se da el caso de que Míchel empleó a Adrián de medio centro, con Recio por delante, al revés que Jose, que situó a madrileño en el ataque. Más allá de este matiz, se mantiene la confianza en En-Nesyri, que hasta hace unos días no había sido titular en Primera y encadena ya tres choques en la formación de salida. Bueno y Borja Bastón esperan turno en el banquillo.

En-Nesyri ha pasado de no ser titular nunca en la Liga ha poder encadenar cuatro citas

La plantilla malaguista se entrenó ayer en el estadio de atletismo con la única novedad de Mula, que fue reservado el miércoles por una contractura en los isquiotibiales izquierdos. Torres sigue al margen, al igual que los lesionados Peñaranda y Rolan. Finalmente, Kuzmanovic está sancionado.

Así las cosas, podría darse una sola novedad en la lista de convocados, la de Samu o Rolón en el puesto de Kuzmanovic. Pese a que es probable que Jose repita once, no se puede descartar un reajuste ante el peculiar esquema del Girona, con un 5-3-2 que presenta ‘carrileros’ muy ofensivos.

La duda de Stuani

En el Girona están sancionados Aday y Juanpe, lo que podría dar la oportunidad a Maffeo y Muniesa, respectivamente.Asimismo, sigue siendo duda su goleador, Stuani (diez dianas, cuarto artillero de la competición), que sufrió un golpe en la cabeza en un choque ante Las Palmas y ya fue baja en el Wanda Metropolitano. El jugador no se entrenó el martes, y desde entonces no hay más información sobre su evolución, ya que el club no abre su trabajo a los medios de comunicación. Si finalmente no jugara su sustituto sería el keniano Olunga, autor de un ‘hat-trick’ en la goleada ante Las Palmas.