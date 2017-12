Y APARECIÓ EL MEJOR MÁLAGA...

Llegaba el Málaga a San Sebastián con todo en contra. Los resultados de sus 'compañeros' de clasificación habían sido muy negativos para los de Míchel, a los que una derrota los hundiría ya casi de forma irremediable. Pero la grandeza del fútbol radica en acontecimientos como el vivido ayer en Anoeta, cuando más lo necesitaba apareció el mejor Málaga, un equipo que no había conseguido ni un solo punto fuera de La Rosaleda en lo que va de campaña, para conseguir una clara, contundente y merecida victoria. Tres puntos de oro, que sólo serán bálsamo si se consigue sumar ante el Betis y encima le amargamos los mantecados al resucitado Alavés, pero que sin embargo supone un paso adelante descomunal, parecido al que hace dos temporadas dio el equipo cuando ganó en Vallecas. Allí los rayistas se adelantaron, ayer los donostiarras no tuvieron esa opción, porque enfrente se encontro un equipo muy ordenado, muy solidario, que a base de esfuerzo suplió su evidente calidad técnica. El esfuerzo, la entrega, la presión llevó al primer gol, de la mano de un clarísimo penalti en una jugada muy bien interpretada por el árbitro que dejó en evidencia a los comentaristas de BeIN LaLiga: es increíble que quien retransmite un partido de fútbol desconozca el reglamento, que nunca, nunca, puede beneficiar al infractor. El gol de Borja Bastón (se equivocaron él y Míchel cuando repitió la segunda pena máxima) dio una consistencia al Málaga, que a partir de ese momento superó en todo a un rival que desplegó ante su impotencia un más que exagerado juego duro, pero ni así pudo imponerse, y fue otra falta máxima la que sentención por la habilidad y destreza de Chory. Gran partido de Recio, de Chory y fantástico Keko. La defensa superó todo lo exhibido hasta ahora, con Baysse superlativo. Roberto siempre ahí, aunque no parezca que está. Llegó en el momento oportuno con una mano prodigiosa. Sólo un pero, los recambios finales no estuvieron a la altura. El esfuerzo ha de ser igual un minuto que noventa. Que nadie olvide que hay que sufrir para seguir en Primera. Todos.