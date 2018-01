José González: «Hay que hacer en la segunda vuelta lo mismo que han hecho los recién ascendidos en la primera» 00:27 José González firma un autógrafo, anoche a su llegada a Málaga. / Salvador Salas El nuevo entrenador del Málaga tiene muy claro cuáles son sus planes: «Tenemos que simplificar y poner en marcha nuevos conceptos» ANTONIO GÓNGORA Lunes, 15 enero 2018, 00:42

José González llegó anoche a Málaga y hoy se pone al frente del equipo para intentar cambiar el rumbo, buscar una salvación que está ahora todavía más difícil tras cerrarse la jornada, a nada menos que siete puntos. El técnico será presentado esta tarde y a continuación dirigirá su primer entrenamiento como responsable de la plantilla blanquiazul. Este periódico localizó anoche al entrenador gaditano, que hizo sus primeros comentarios tras conocer que había ganado el Alavés y el panorama se había complicado todavía más. «Hay que hacer en la segunda vuelta lo mismo que han hecho los recién ascendidos en la primera (se refiere al Girona y el Getafe, que han sumado 26 puntos y figuran en la zona media-alta de la clasificación). Y también hay que realizar un esfuerzo para mejorar los ánimos», destacó con gran optimismo y convencido de que el cuadro blanquiazul saldrá adelante.

Pese a que José González pretende reservarse para su comparecencia de esta tarde en La Rosaleda, en la que explicará en profundidad cuáles son sus planes para reactivar al equipo, comentó algunas claves de lo que puede ser su trabajo a partir de ahora. «Llego con ilusión, con ganas de trabajar y de transmitir esa ilusión. Tenemos que cambiar las expectativas pesimistas, por eso nuestro objetivo inmediato es conseguir un triunfo, y el primer partido que tenemos es el de Eibar», destacó el técnico, que es consciente de que la reacción tiene que comenzar con una victoria después cuatro derrotas consecutivas.

El nuevo preparador malaguista llega al Málaga en una situación mucho más grave que en la que estaba el Granada hace dos años, aunque las fórmulas que deberá poner en marcha no variarán excesivamente. La recuperación de la confianza perdida puede ser una de las claves para el cambio de rumbo. «Tenemos que simplificar y poner en marcha nuevos conceptos, para que la cabeza esté limpia. Es necesario generar autoestima. Necesitamos un poco de todo», subrayó el técnico como principales recetas para darle la vuelta a una trayectoria que se está convirtiendo ya en una dinámica negativa, casi en una caída libre en el ecuador de la competición.

El gaditano es consciente de que los futbolistas sufren una gran ansiedad en estas circunstancias, por lo que el plano psicológico es fundamental para revertir la situación. «Los jugadores no se sienten cómodos. A veces se les ve con mucha pasión y no consiguen sus objetivos», indicó, a la vez que insistió en que los nuevos futbolistas, pese a que lleguen sin estrés, no serán ellos solos los que saquen al equipo de la zona de descenso, por lo que los actuales componentes de la plantilla acapararán la mayor parte del protagonismo. «La base siempre va a estar formada por los jugadores que ya estaban en el equipo. Hay que tener confianza y generar una victoria cuanto antes», volvió a insistir.

El gaditano regresa hoy para hacerse cargo del equipo en su segunda etapa en la entidad

José González, de esta forma, regresa al Málaga veintiún años y medio después. En su primera etapa, como jugador, estuvo en el equipo de La Rosaleda una temporada (en Segunda B), pero no tuvo una gran participación, con doce partidos jugados. Llegó a petición de Antonio Benítez, hoy consejero, pero el técnico dejó el banquillo poco después y el gaditano ya dispuso de menos oportunidades de lo previsto.