Aptitud, actitud e incapacidad

No sé si recuerdan al Parejo de la Liga anterior y vieron al de esta. O a Rodrigo, que hasta ha vuelto a la selección. También Zaza parece otro, y Carlos Soler se adapta a jugar en la banda. Y Sanabria se ha desatado en el Betis marcando goles un partido sí y el otro también ¿Quién anda detrás de estos prodigios? Dos entrenadores: un tal Marcelino y otro tal Setién. Equipos de autor, con estilo. Por más que no aspiren a proyectos largos. Ya verán cómo no duran muchos años en el mismo banquillo.

En el Málaga tenemos un entrenador «encabronado», aunque en realidad no sé si lo está más el que firma estas líneas. Exceptuando a Roberto, Recio (de largo, el más comprometido) y Rolan (que 'mata' por ir al Mundial) todos han bajado su rendimiento respecto al pasado. Y eso no dice mucho del técnico. Concedámosle el beneficio de la duda en cuanto a la actitud de los suyos (vergonzosa la desidia en los dos goles del Numancia), que no la aptitud. Porque, ¿se le olvidó afinar el punto de mira a Borja Bastón, autor de 18 goles hace dos Ligas? ¿O a Adrián, que marcó siete el campeonato anterior pero cada vez juega más lejos de la portería rival? Es verdad que Juanpi no ha pasado de ser un futbolista guadianesco, pero ha dejado más de una gran tarde. Y Roberto, Baysse (inseguro en la salida de balón, pero con oficio), Luis Hernández, Rosales, Juan Carlos, Recio, Rolan... Obviemos las eternas depresiones de Keko y Jony. ¿Quién dice que los citados no valen para Primera? Que levante la mano quien veía a este Málaga, undécimo en el tope salarial, con un punto a estas alturas. Entonces, ¿por qué insistimos en que es la peor plantilla del Málaga en muchos años? Más allá de un desequilibrio notorio en el 'pivote', quizás es por lo que nos muestra partido a partido un equipo muy poco trabajado sin balón y cuando ha de desplegarse con él, que no asume que su propuesta ha de ser jugar a no cometer errores, a dejar la puerta a cero (tarea imposible hasta ahora). Recuerdo otro dato: jamás en la historia de la Liga en Primera un inicio tan pobre de un equipo se saldó sin cambio de técnico.