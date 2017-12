El árbitro más temido por el Málaga

Dando por entendido de antemano que no hay una conspiración del arbitraje contra el Málaga y tampoco alguna de índole personal entre algún representante del elenco que dirige en Primera, sí se pueden extraer algunos datos curiosos en relación a los resultados obtenidos por el cuadro de La Rosaleda con los diferentes trencillas. En este sentido, la afición tiene motivos para temblar cuando el elegido en las designaciones es el catalán Estrada Fernández, con el que el equipo no ha ganado en los catorce últimos partidos en los que le ha dirigido.

Son cifras cuanto menos curiosas, porque no coinciden con los resultados deportivos del equipo en términos estadísticos habituales, ni siquiera con los de su pobre arranque liguero. En total, Estrada Fernández ha pitado veintiún veces al Málaga en Primera, con sólo dos victorias (un 4-0 al Betis en septiembre de 2012 y un 0-2 en Getafe justo dos años antes), ocho empates y once derrotas. En el recuerdo quedan actuaciones como el 0-1 del Elche, en el que consintió continuas pérdidas de tiempo del rival y no las tuvo en cuenta para el añadido, o el 2-1 en Sevilla, con más de una decisión perjudicial. Para más inri, esta campaña ya ha estado en dos choques del equipo, el 2-0 en Villarreal y el 1-3 ante Las Palmas.

Estrada Fernández.

Por el contrario, el árbitro que más gusta es las designaciones es el alicantino Martínez Munuera, con unos números ilusionantes con el Málaga: cinco victorias, dos empates y dos derrotas. De hecho, el equipo ha ganado con él colegiado valenciano tres de sus cuatro últimas actuaciones: 3-2 al Deportivo este curso, 4-2 al Sevilla en el anterior y 3-0 al Getafe en la Liga 2015-16. Curiosamente, otro de los trencillas que mejor le va al Málaga es el gallego Iglesias Villanueva, en el disparadero tras no conceder un ‘gol fantasma’ a Messi ante el Valencia. Con él el balance es de siete triunfos, cuatro empates y tres derrotas.