ÁRBITROS MEJOR PAGADOS

Mundial aparte, el gran pelotazo de las últimas semanas se ha dado en el arbitraje español. La noticia es redonda: van a ser los mejor pagados de todas las ligas, en una actividad que hasta hace no mucho era simplemente vocacional. Los niños que pintan su futuro con un balón por delante van a tener dónde escoger. Y otro colegio para aprender. Las cifras que se barajan, que en unos días van a ser reales, serán en Primera División (gastos aparte de viajes o dietas): 296.000 euros anuales, por los 193.000 euros que vienen percibiendo hasta ahora. La nueva cantidad, traducida a las antiguas pesetas, supera los 47 millones, que en mensualidades roza los cuatro millones. Antes de profesionalizar a nuestros colegiados, los equipos de Primera División corrían con sus gastos. Los que jugaban en casa, tenían que abonar al trío arbitral 250.000 pesetas -pagaderas durante el descanso- por la actuación, desplazamientos, hoteles y dietas. Lo del cuarto árbitro no existía ni en sueños. El que no tenía una estabilidad por su propia dedicación, estaba en el alambre. Los clubes importantes -y no se trata de herir ninguna sensibilidad- con toda discreción proporcionaban profesionalmente algunos puestos de trabajo a determinados colegiados. La situación no era otra. Hubo buenos, malos y excelentes árbitros. La honradez, honestidad y rectitud eran sus mejores cualidades. Pero no estaban ni mal pagados. Peor. Ahora, se van a convertir en los líderes del mundo.

En el futuro inmediato, con elevadas cifras, los asistentes van a tener asignados 130.000 euros en Primera, Los árbitros de Segunda, 165.000 euros y 80.000 euros para sus asistentes. Y a los que trabajan en el VAR, de momento en la máxima categoría, 1.600 euros por partido para el principal y 800 euros para los asistentes. Otro detalle importante es que por su actividad van a ser incluidos en la Seguridad Social, una vieja aspiración.

En las últimas décadas, miles de chaveas, animados por sus progenitores, además de sus deberes escolares, pagan por la realización de otro aprendizaje, el del fútbol. En horarios con la noche encima, en instalaciones alejadas de casa y con la obligación añadida del padre o la madre para acompañarle a esta clase especial. Se educa al niño en el interesante y sano mundo del deporte y ¿quién sabe? Puede salir una figura o un buen profesional. Creo que con las nuevas tablas salariales, los árbitros se han integrado en el fútbol desde sus raíces. Suponemos que a partir de ya van a ser muchísimos más los aspirantes a árbitros. Poderoso caballero es don dinero, patrocinando la misma carrera del balón, pero de distintas asignaturas.

Para conocer la realidad actual de los que pitan en nuestra ciudad, cambiamos impresiones con su delegado, Bibiano Jiménez. Estas fueron sus palabras: «En la actualidad tenemos 360 colegiados. Años atrás, por la crisis, superamos los 400. En Málaga y provincia hacemos campañas de captación. Visitamos institutos para dar a conocer cómo es la vida en el Colegio. Se entrena y dedican muchas horas a los valores humanos. Creo que es muy importante la labor deportiva, social y educativa que se imparte en nuestro colegio. La edad de ingreso es de 14 años, y desde la primera categoría tienen sus derechos y salarios. Contamos con 21 chicas que actúan en División de Honor Masculina, Primera Provincial y en Segunda Femenina. Tenemos a Mario Melero en la Primera del fútbol español, con un asistente internacional, Diego Barbero, que ha ganado esta temporada el 'Vicente Acebedo'. Recién ascendido a Segunda, Abraham Domínguez, y de asistente en esta categoría, Raúl Chavet. En Tercera, ocho colegiados. Dos de ellos han asistido recientemente al curso de ascenso». Lo dicho: el arbitraje ha abierto las puertas a una gratificante profesionalidad. Va a crecer. Se puede poner de moda desde la niñez.

Dicen que piano, piano, se va lontano. Que pregunten en el Málaga. Ahora resulta que de todos los elementos que sobran, muchos de los que van a salir son los exatléticos Luis y Mikel. ¿Y los que han nacido muy lejos de la catedral?. En cuanto al Mundial, que se adjudicó Francia, ha resultado un campeonato de goles a balón parado, de cabezazos, en propia meta y con excelentes y pésimas actuaciones de porteros. Un Mundial que no alcanzó nota. La selección de España, menos. Al final, Modric, el mejor jugador, y nuestro Isco figura en numerosos onces ideales del campeonato.