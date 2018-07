El martes conocimos el calendario que tendrá que afrontar el Málaga en Segunda. Esas 42 jornadas, desde finales de agosto a principios de junio de 2019, más otros cuatro partidos en pocos días para los equipos que disputen esa tortura física y psicológica que es el 'play-off' de ascenso, y que suma un club más a los dos que ascienden directamente. Para quienes tenemos ya unos años, alrededor de los 40, el recuerdo de las dos últimas presencias del Málaga en Segunda se hace más fresco por estas fechas. Fueron experiencias bastante agradables: la más lejana duró un año, porque acabó con el regreso a Primera del Málaga de Peiró, aquella luminosa mañana de 1999, con un equipo que venía como un tiro desde Segunda B y al que se le quedó pequeña la categoría de plata. Y la más cercana se prolongó dos campañas, una primera en la que el descenso a Segunda B fue una posibilidad muy cierta, evitado in extremis, y una segunda culminada con el retorno a la élite tras una pelea tremenda con Numancia, Sporting y Real Sociedad que dejó a este fuera de la terna de ascendidos. El fútbol ha cambiado mucho, no ya desde 1999 sino incluso desde 2008. Ahora no suben tres directamente, sino que se exprime la competición con el citado 'play- off'; el Málaga no se puede considerar un equipo 'ascensor', pues ha visto pasar hasta la Champions por Martiricos; un vistazo rápido a las tablas de Primera y Segunda puede confundir al despistado y pensar que están intercambiadas; el VAR reducirá los abusos de los grandes en Primera; los escudos se llevan de un solo color y el presidente de la Federación es sindicalista. Todo es asimétrico, no sólo el calendario.