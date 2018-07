El Atlético Malagueño también regresará el lunes El filial, dirigido por Dely Valdés en su vuelta a Segunda B, realizará primero los exámenes médicos para comenzar el trabajo físico el martes ANTONIO GÓNGORA Miércoles, 4 julio 2018, 00:31

El Atlético Malagueño también regresará el lunes tras las vacaciones y después de conseguir el ascenso a Segunda B. Con Dely Valdés al frente del equipo, el filial coincidirá con el primer equipo, lo que permitirá la utilización de algunos canteranos a medida que sea necesario. Los jóvenes futbolistas deberán someterse a la llegada a los habituales y obligados exámenes médicos, mientras que quedará para el martes el arranque del trabajo físico y del resto de los entrenamientos, un día después de que lo hagan los pupilos de Juan Ramón Muñiz.

Y volverá otra vez con el problema de cuál será el escenario de trabajo y con la planificación de la plantilla a medias. El club sigue sin disponer de un coordinador o director de la cantera, donde suele estar enclavado este equipo (alguna vez dependió directamente del director deportivo), aunque en las últimas semanas se han producido algunas negociaciones con posibles fichajes que podrían fructificar en los próximos días. Al equipo, además, regresarán algunos jugadores que estaban cedidos la campaña anterior. Otros acaban ahora contrato y esperan una solución rápida.

Continuidad del bloque

Se mantendrá, en cualquier caso, la base del bloque que consiguió el ascenso, lo que supone una garantía de éxito en la nueva categoría. Con el paso de las semanas y la llegada de algún responsable de La Academia, es previsible que se complete la formación de la plantilla del filial para que pueda competir al máximo nivel desde el primer instante. Aunque el club, sobre todo sus propietarios (Hamyan Al-Thani en este caso) deberá nombrar al responsable de las divisiones inferiores de la entidad, ya que los equipos comenzarán progresivamente la pretemporada a partir del lunes.

Todavía no están completas ninguna de las plantillas, aunque Duda ha hablado ya con la mayor parte de los jugadores, pero sin tomar decisiones. Varios técnicos se marcharán, igual que algunos de los jóvenes valores, algo que no se puede neutralizar por completo hasta que no llegue el nuevo director de La Academia, el que sustituirá a Antonio Tapia.