José González: «La bala del entrenador ya ha caído, ahora son los jugadores responsables» 02:35 José González, en su presentación como entrenador del Málaga. / Salvador Salas. Vídeo Pedro J. Quero El entrenador del Málaga pretende que los futbolistas sean «partícipes de la situación» para que puedan mostrar «otra imagen y crecer» ANTONIO GÓNGORA Lunes, 15 enero 2018, 19:37

José González se ha mostrado muy comprensivo con su antecesor en el cargo y también quiere ganarse a los jugadores, pero exigiéndoles desde el primer instante. Acompañado por Mario Husillos y los consejeros Antonio Benítez y Ben Barek, el nuevo entrenador fue muy claro: “Soy muy respetuoso con el trabajo de Míchel y sé lo que habrá sufrido. Espero tener más suerte que él. Voy a hacer a los jugadores partícipes de la situación. La bala del entrenador ya ha caído, ahora son ellos responsables. Tienen que mostrar otra imagen. Creo que lo están dando todo, seguro. Contra el Espanyol el equipo tuvo alma, con jugadores llorando. Son conocedores de la situación”.

El gaditano prefiere analizar el calendario centrándose en el siguiente encuentro, sin llegar más lejos en sus objetivos, aunque también esté analizando el trabajo a largo plazo. “Me puedo marcar mi propio camino. Prefiero centrarme en mi trabajo. El de Eibar es nuestro primer reto. Pienso exclusivamente en el próximo partido. Ahí veremos dónde llegamos. Hacer nuestro propio camino y Dios y el fútbol dirán”, ha destacado.

Galería. Tras su presentación, González ha celebrado la primera sesión de entrenamiento. / Salvador Salas

Ha hablado de su anterior experiencia similar, la del Granada de hace dos años, en la que el equipo también estaba abajo en la tabla a su llegada. “Nadie creía en ningún futbolista. Y al final salieron traspasados seis o siete. Fueron creciendo en base al trabajo del grupo. Esto lo va a generar el ánimo. Nos centramos mucho en cada partido y tuve la fortuna de ganar los dos primeros al llegar al Granada”, ha asegurado.

Respecto a la motivación que tuvo para fichar por el Málaga, ha dicho: “Mi trabajo me lleva a venir, disfruto con el fútbol. Llevaba desde julio sin trabajar. Y, sobre todo, venir al Málaga es un orgullo para cualquier entrenador. La situación es mala, pero, de no haber sido así, no estaría yo aquí”. Y ha comentado cuándo lo llamaron para que se incorporara. “Se gesta tras la derrota con el Getafe. Luego llegó la llamada de Mario y en horas se cerró el tema”, ha declarado.

Por último ha reconocido que conoce a la afición que no le puede pedir nada, porque sabe que cuenta con su apoyo, mientras que se refirió también a la cantera. “Van a jugar los mejores. No voy a mirar el DNI de nadie. No es una cuestión que vaya a distinguir en las valoraciones. No estamos en época de probaturas, pero si alguien derriba la puerta, tenemos que abrírsela”, ha explicado.