Baysse explica su visita a Málaga Baysse, a su llegada a Málaga. / Salvador Salas Comenta en su perfil de Twitter que fue a conocer el club, pero no había previsto firma ni revisión médica PEDRO LUIS ALONSO Málaga Miércoles, 21 junio 2017, 17:21

El central francés Paul Baysse ha explicado desde su perfil de Twitter los motivos de su visita a tierras costasoleñas, y dio a entender que aún las cosas no estaban suficientemente maduras con el Málaga como para fichar. "Como estaba previsto con el club, sólo vine a visitar la ciudad, las escuelas y las instalaciones del club con mi familia. No había planificado ninguna firma o un examen médico en esta corta estancia. Dejen de propagar rumores. Todo está correcto".

Comme prévu avec le club, je suis juste venu visiter la ville, les écoles et les installations avec ma famille. Pas de signature ni de — Baysse Paul (@PaulBaysse) 21 de junio de 2017

visite médicale n'étaient prévu durant notre court séjour. Stop rumeur. Tout va bien😄 — Baysse Paul (@PaulBaysse) 21 de junio de 2017

Con esta palabras el jugador trata de salir al paso de rumores difundidos de que no haya firmado con el Málaga por no estar médicamente a punto, tras algunas lesiones sufridas en los últimos meses. Baysse regresó esta mañana. El jugador ha militado en el Niza, tercero de la Liga francesa y conjunto revelación del campeonato, con el que ha acabado contrato y no ha llegado a un acuerdo para renovar.