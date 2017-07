Baysse: «Siempre me he movido por el lado humano y no por el dinero» El central francés ha mostrado un gran compromiso con el equipo en su presentación en Benahavís como nuevo jugador del Málaga ANTONIO GÓNGORA Viernes, 7 julio 2017, 14:54

El central Paul Baysse se ha mostrado hoy en su presentación como jugador del Málaga muy comprometido con el equipo y decidido a integrarse lo antes posible. Estudió español en el colegio y ahora quiere aprenderlo de inmediato, lo que lo ha llevado a responder al menos dos preguntas íntegramente en castellano. Pero llegó todavía más lejos a la hora de valorar sus preferencias a la hora de decidirse por un club, ya que para él cuenta más su comodidad que el capítulo económico.

“Tenía varias ofertas. Pero. Tardé un poco en responder porque era una nueva etapa, una nueva experiencia. Y como era libre de elegir pude ir al extranjero, donde me pagaban más, pero siempre me he movido por el lado humano y no por el dinero. Lo que quiero es disfrutar cada mañana cuando me levante”, ha destacado el futbolista francés.

El defensa ha ofrecido una rueda de prensa plagada de referencias a sus deseos de hacerlo bien en el Málaga. De hecho, en primer lugar explicó las razones de su tardanza al decidirse al comienzo. "Es la primera vez que salgo de Francia. Era importante ponerme en contacto con el club y con su gente; conocer a todo el mundo. No es que me asuste, pero era importante para mí saber donde iba con mi familia”, ha insistido. “Era una decisión muy importante para mí. El contacto con Arnau y con el míster fueron muy buenos. Sentía la ganas de que tenía que llevan su camiseta. Vi un club familiar, con valores humanos que me representan”, ha añadido.

A la pregunta sobre su adaptación respondió íntegramente en español: “La integración es muy buena. Quiero darle las gracias a toda la gente, a los aficionados y a mis compañeros, porque me ayudan para hablar español. Es importante para mi sentir esto”. Sobre su rol en el equipo, ha señalado que quiere “aportar ganas de jugar, ímpetu y experiencia. Quiero hacer que el equipo se aproveche de mi experiencia. Quiero adaptarme rápido y impregnarme de la cultura de aquí. Esperamos que lleguen pronto los resultados”.

También ha comentado que quiere jugar los máximos partidos y que ha hablado con Míchel. Asimismo, también recibió el consejo del agente de Toulalan, que le aconsejó incorporarse al Málaga, donde él se había sentido muy bien.

El director deportivo del club, Francecs Arnau, que acudió a la presentación junto a los consejeros Antonio Benítez y Ben Barek, destacó las virtudes del defensa francés, de 29 años. “Es un central ya hecho. Tiene salida de balón y puede jugar por los dos lados. Es polivalente y con el tiempo espero que sea un líder dentro y fuera del campo. Está acostumbrado a jugar bajo presión, por ganar”, ha subrayado.