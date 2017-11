Borja Bastón y Lucas Pérez, dos referentes en el disparadero Borja Bastón, en el entrenamiento de ayer. / Ñito Salas Los dos ‘nueves’ llamados a liderar el Málaga y el Deportivo, con cifras actuales decepcionantes tras no triunfar en Inglaterra PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 18 noviembre 2017, 00:34

La sombra del fracaso en la Premier League no termina de evadirse de las espaldas de Borja Bastón y Lucas Pérez, cuyas carreras ofrecen un curioso paralelismo. Con cuatro años de diferencia de edad (25 del madrileño del Málaga y 29 del gallego del Deportivo), ambos tocaron techo en la temporada 2015-16 (18 goles de Bastón en el Eibar por las 17 dianas de su rival en las filas del ‘Depor’), pero desde entonces su cotización ha caído y no terminan de remontar el vuelo.

Son significativas las cifras de uno y otro jugador a estas alturas de la temporada. Los dos hombres llamados a ser referentes goleadores están en el disparadero, aunque un poco más Borja Bastón, sobre el que pesa aún un dato demoledor: el atacante formado en la cantera del Atlético de Madrid e internacional en categorías inferiores no marca desde el 15 de octubre de 2016, en una derrota liguera contra el Arsenal (3-2). Si bien en el Swansea (club con el que tiene contrato hasta 2020) apenas jugó con continuidad, no ha terminado de volver por sus fueros en su actual cesión en el Málaga.

Los datos Borja Bastón (Liga 2016-17) Partidos jugados: 7. Partidos titular: 5. Partidos completos: 4. Minutos: 475. Goles: Ninguno. Pases de gol: Ninguno. Lucas Pérez (Liga 2016-17) Partidos jugados: 9. Partidos titular: 6. Partidos completos: 5. Minutos: 570. Goles: Tres. Pases de gol: Uno.

No sólo es así, sino que no ha marcado en los 475 minutos jugados en la Liga (tampoco en la Copa del Rey) y ha terminado perdiendo su plaza en el once. Actualmente Míchel prefiere optar por delanteros más dinámicos, como Peñaranda y Rolan, que puede volver mañana tras recuperarse de una rotura fibrilar sucedida en el Camp Nou.

En descargo de Borja Bastón está el hecho de que el juego del equipo no ha favorecido sus condiciones de ‘nueve’ de área rematador, pero el cuerpo técnico no termina de estar satisfecho con su actitud. El jugador podría seguir en el Málaga otra campaña, pero sólo en el caso de que se abonara una opción de compra tasada en doce millones de euros, lo que a todas luces parece prohibitiva. Mucho tendrían que cambiar las cosas para ello.

Un refuerzo muy caro

Tampoco es que le vayan mucho mejor las cosas a Lucas Pérez, después de un culebrón extenso durante el verano para que el Deportivo llegara a un acuerdo con el Arsenal para el regreso del ídolo de la afición. Aunque en principio se barajó un traspaso de hasta catorce millones de euros, algo insospechado en el club gallego hace no mucho, finalmente se acordó una cesión sin opción de compra. Aunque la entidad de Riazor no aportó cifras, se especula con un importe cercano a los cuatro millones como el coste de la operación, en la que se incluye la elevada ficha del futbolista.

Marcado por su inactividad en el Arsenal la pasada campaña (jugó 1.038 minutos, pero sólo 265 en la Premier League, pues el grueso se repartió entre la Copa y la Copa de la Liga), Lucas Pérez comenzó la campaña con una mala condición física, como reconoció, pero en las últimas jornadas está empezando a afinar su forma, con tres goles (al Getafe, al Girona y a Las Palmas).

La impresión general es que el relevo de Mel por Cristóbal en el banquillo del Deportivo le ha favorecido.El nuevo técnico apuesta más por un solo punta, y el sacrificado es Andone. De esta forma, se prevé que sea titular mañana, a diferencia de Borja Bastón. Incluso, el jugador, que tiene un preparador físico personal, tiene entre ceja y ceja acudir con España a Mundial, carrera en la que parte ya retrasadísimo, a falta de dos amistosos por celebrarse y sin haber sido convocado ni una sola vez por Lopetegui.