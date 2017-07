Borja Bastón: «Ojalá sea el primer gol de muchos» Bastón controla en el área / Santisteban El delantero recalca que lo importante es ahora el trabajo: «Tenemos muchas ganas de hacer bien las cosas» SERGIO CORTÉS Garderen (Barneveld) Domingo, 23 julio 2017, 18:22

La mejor noticia del torneo de Duisburgo ha sido el estreno como goleador de Borja Bastón. El madrileño quita hierro al resultado e insiste en que la prioridad en estos momentos es avanzar en el trabajo: "La intención es ir cogiendo sensaciones. El resultado no ha sido positivo, pero hemos jugado bien hasta que se han producido algunas circunstancias del juego". En el plano personal Borja Bastón recalca que su adaptación "va muy biee". "La gente que estaba aquí me ha recibido con los brazos abiertos. Somos un grupo bastante joven y con muchas ganas de hacer bien las cosas y la verdad es que se está reflejando en los entrenamientos", añade.

Respecto al encuentro frente al Hertha, confía en que sólo sea el comienzo de una productiva aportación goleadora durante la temporada: "En el partido de hoy me he encontrado bastante bien, adaptándome a mis compañeros y a lo que requiere el míster. Estoy contento por empezar a meter goles porque eso me da confianza y ojalá sea el primero de muchos. La pretemporada es importante para que nos adaptemos y nos conozcamos bien, para que seamos una familia".

Por otro lado, Chory Castro se ha mostrado "muy contento" por haberse estrenado como capitán del Málaga, aunque haya sido en un partido amistoso.