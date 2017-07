Borja Bastón: «Tenía varias ofertas, pero prefiero estar donde me quieren»

El delantero Borja Bastón ha sido muy claro en su presentación como jugador del Málaga al referirse al porqué de su fichaje por que el equipo blanquiazul. “Las negociaciones siempre son difíciles, tenía varias ofertas, pero la del Málaga era la que más me atraía. Prefiero estar donde a mí me quieren”, ha destacado el ariete madrileño.

Al acto celebrado en el Club de Mar de Puerto Banús han asistido los tres consejeros de la entidad, Francisco Martín Aguilar, Antonio Benítez y Ben Barek, mientras que Borja Bastón ha estado acompañado en la mesa por el director deportivo del club, Francesc Arnau, y el responsable de Comunicación, Francisco Ceballos. Tras la rueda de prensa, el futbolista ha realizado una sesión de fotos vestido con la nueva indumentaria del Málaga junto a los yates de Puerto Banús.

El goleador de 24 años, cedido por el Swansea City galés, han insistido en las claves de su decisión de recalar en el conjunto malagueño. “La intención de traerme fue muy grande. Me gusta un proyecto que tiene juventud y veteranía. Es un grupo atractivo para cualquier jugador, además de la insistencia de Arnau y el míster (Míchel)”, ha subrayado.

Borja Bastón ha realizado un repaso a su estancia en el conjunto británico, donde no tuvo la participación que esperaba. “No ha sido la experiencia que pensaba, pero de todo se aprende, y se pueden sacar conclusiones buenas. Llegué con una lesión en la muñeca que no me permitió jugar siete u ocho partidos, y luego hubo muchos cambios de entrenadores. El equipo se salvó, pero yo no estaba nada contento. Y por eso estoy aquí”, ha explicado.

También se ha referido al anterior goleador malaguista, traspasado al Everton. “Sandro ha hecho una gran temporada. Ojalá pueda hacerlo yo también, cada uno tiene una forma de jugar, somos muy diferentes. Intentaré aportar lo máximo al equipo y estar lo más alto posible. Es un grupo con gente con buen corazón, con ganas de hacer un gran año”, ha indicado, a la vez que ha confesado: “Me gustaría que se ejerciera la opción de compra, pero lo importante es empezar y que todos estemos contentos al final”.

En última instancia ha comentado que conoce a Keko del Eibar, como Adrián, y también del Atlético, y que todos les han hablado muy bien del Málaga. No ha se ha comunicado con el malagueño Isco, con el que coincidió en las categorías inferiores de la selección. Asimismo, ja dicho que también le convencieron porque considera que el proyecto del Málaga “es estar metido en la parte bonita de la clasificación”.