Boulahroud: «No creo que me cueste adaptarme» El nuevo jugador malaguista posa en el Anexo con su nueva camiseta. / Ñito Salas «Pedimos paciencia. El mercado está parado pero seguimos trabajando para competir en una liga tan difícil», aseguró Caminero CARLOS J. MARTÍNEZ Miércoles, 11 julio 2018, 00:33

Boulahroud, que firmó el pasado viernes por tres temporadas con el conjunto blanquiazul, fue presentado ayer como nuevo jugador del Málaga, aunque ya se entrenó ayer bajo las órdenes de Muñiz. Una presentación a la que, como es costumbre, acudieron los consejeros del Málaga, Francisco Martín Aguilar, Antonio Benítez y Abdullah Ben Barek, este último gran conocedor del fútbol marroquí. El nuevo centrocampista de Muñiz lucirá el dorsal número 6 y, como curiosidad, fue presentado con la camiseta de la temporada pasada, ya que el club aún no ha dado a conocer la que lucirán en su lucha por subir a Primera División la próxima campaña.

«Quiero agradecer al club por confiar en mí y darme la oportunidad de venir. El Málaga es un club grande, con muchos fans y quiero devolver esta confianza», fueron las primeras palabras de Boulahroud, o 'Boula' como confesó el marroquí que se le puede llamar ante la dificultad de pronunciar su nombre, como jugador del Málaga ante los medios de comunicación. El exjugador del FUS Rabat aseguró que no tendrá problemas en aclimatarse al equipo: «No creo que me cueste adaptarme, todos me están ayudan mucho y la adaptación va a ser rápida. La Segunda División tiene grandes equipos y lo intentaremos hacer lo mejor posible para la afición».

«Puedo jugar en cualquier posición que el técnico necesite, espero aportar juego y darle a la afición lo que se merece y lo mejor de mí», explicó Boulahroud sobre la versatilidad y la disponibilidad que ofrecerá a Muñiz. Precisamente el técnico asturiano ya conoce al marroquí, puesto que ayer tuvieron dos sesiones de entrenamiento, ayer por la mañana antes de la presentación, la tercera sesión de la semana, y por la tarde, a las 19.00 horas, fue la cuarta. «Los de entrenamientos han ido bien, con mucho trabajo y esfuerzo. Hay muy buen ambiente, puesto que la gente es muy amigable. El cuerpo técnico nos ayuda a estar en un buen estado físico para realizar el trabajo que pide el entrenador», narró Boulahroud sobre sus primeros entrenamientos con la disciplina malaguista.

El director deportivo del club, José Luis Pérez Caminero, estuvo acompañando al nuevo jugador blanquiazul durante su presentación y destacó las cualidades del marroquí. «Es un gran jugador con recorrido, que puede aportar calidad, trabajo y esfuerzo. La adaptación no creo que sea un problema, ya que es un jugador con muy buenas condiciones», explicó el madrileño. Sobre los fichajes que quedan por hacer, Caminero no quiso restar protagonismo a la presentación de Boulahroud, aunque sí aclaró la hoja de ruta del Málaga en este mercado: «Pedimos paciencia, el mercado en nuestra categoría está parado, a expensas de lo que ocurra con los equipos de Primera. Nosotros seguimos trabajando y buscar hacer un equipo para competir en una liga tan fuerte como Segunda División».

La nueva cara del Málaga también habló de su relación con Nabil Baha, exjugador del Málaga y segundo entrenador del FUS Rabat: «Baha es un gran amigo, diría que es como un hermano. Me habló muy bien del club y de la ciudad. Pude ver vídeos del equipo y el ambiente que se vive en el estadio durante los partidos. Sin duda, es uno de los motivos por los que pude venir aquí». Un jugador, que mostró en todo momento su alegría por emprender su primera aventura en el fútbol europeo. Lo hace con muy buenos números en el la liga marroquí, de la que fue campeón en la temporada 2015-16. Además, cuenta con experiencia internacional con las categorías inferiores y absoluta de la selección norteafricana. Los nuevos nombres comienzan a llegar a Martiricos, aunque todavía queda una ardua tarea en lo que a materia de fichajes, y salidas, se refiere.