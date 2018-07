Boulahroud firma por tres temporadas, y el coste del traspaso será de 600.000 euros Boulahroud, ayer durante la firma de contrato. / Málaag CF El medio centro marroquí es el primer fichaje del Málaga, que ahora está estudiando varias operaciones más ANTONIO GÓNGORA Sábado, 7 julio 2018, 01:32

El Málaga abre claramente la puerta de la planificación con el fichaje ya oficial de Badr Boulahroud, un medio centro marroquí de 25 años que se convierte en la primera incorporación cara a la próxima temporada. El cierre de la operación llegó precisamente el mismo día en el que se incorporó la plantilla tras las vacaciones, aunque sólo fuera para los reconocimientos médicos y físicos. Y el futbolista firmó ayer por la mañana su nuevo contrato para las tres próximas campañas. Llega traspasado por su anterior equipo, el histórico FUS de Rabat, y el club de Martiricos tendrá que abonar cerca de 600.000 euros por hacerse con la propiedad.

Es la primera apuesta del 'nuevo' Málaga, más modesto ahora por su descenso. La planificación ha comenzado, de esta forma, con fuerza, con la compra de un futbolistas que gusta tanto a Caminero como a Muñiz. El fichaje está avalado por el exfutbolista blanquiazul Nabil Baha, que ocupa la plaza de segundo entrenador de propio FUS. Los informes del exdelantero son excelentes, y en el club de Martiricos han confiado plenamente en la opinión de Baha.

El Málaga también está estudiando otras incorporaciones, que podrían llegar en pocos días, siempre que no aparezcan inconvenientes para el cierre de las operaciones. Aunque está mucho más verde lo relativo a las salidas de jugadores. Las fuentes del club consultadas aseguran que algunos equipos preguntan por futbolistas blanquiazules, pero no acaban de llegar las propuestas, ya que el Málaga mantiene su idea inicial de no regalar a ninguno de sus jugadores. Esto ha provocado que se hayan rechazado ciertas ofertas que aparecieron de una forma directa o, sobre todo, indirectamente.

La incorporación de Boulahroud eleva el número de futbolistas disponibles. Incluyendo a los dos ausentes ayer (Santos y En-Nesyri), acudieron el primer día para las pruebas veintitrés profesionales, a los que también se unió el portero filial Kellyan. Todavía sigue Cenk Gonen, a la espera de que se concrete su salida. Seguramente habrá algunas variaciones más en la plantilla para el lunes, fecha clave para el equipo, que comienza una nueva etapa con el arranque de los entrenamientos, el trabajo de pretemporada. Las demoras anteriores están siendo ahora un 'handicap' muy complicado para el malagueño.