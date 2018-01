Bueno, a falta del permiso del jeque para ser el tercer refuerzo invernal Bueno celebra un gol al Deportivo en las filas del Leganés el pasado 27 de febrero. / Mariscal. Efe El delantero madrileño, en Málaga a la espera de los acontecimientos, tras una primera parte de la temporada sin competir en el Oporto PEDRO LUIS ALONSO Málaga Viernes, 5 enero 2018, 00:39

Como hace dos años sucediera con Chory Castro, Alberto Bueno se dispone a ser el próximo regalo de los Reyes Magos, si es que el jeque Al-Thani ofrece su ‘plácet’. El Málaga se encuentra a punto de lograr la cesión del delantero madrileño hasta el final de temporada. El jugador, que en marzo cumplirá la treintena, procede del segundo equipo del Oporto y llegará cedido para reforzar al equipo de Míchel cara a la segunda vuelta del campeonato, con lo que sería el tercer refuerzo, tras los de Ignasi Miquel e Iturra.

Sus datos Ficha personal Nombre completo: Alberto Bueno Calvo. Fecha y lugar de nacimiento: 20-3-1988, Madrid. Altura y peso: 1,78 metros y 64 kilos. Trayectoria 2007-08: Real Madrid B (2ªB), con 32 partidos y 4 goles. 2008-09: Real Madrid B(2ªB), con 34 partidos y 16 goles y Real Madrid (tres partidos). 2009-10: Valladolid (Primera), con veinte partidos y un gol. 20010-11: Derby County (Segunda), con 29 partidos y cinco goles. 2011-12: Valladolid (Segunda), con 34 partidos y siete goles. 2012-13: Valladolid (Primera), con 33 partidos y cinco goles. 2013-14: Rayo Vallecano (Primera), con 37 partidos y once goles. 2014-15: Rayo (Primera), con 28 partidos y 16 goles. 2015-16: Oporto (Primera), con cuatro partidos y sin goles 2016-17: Granada y Leganés (Primera), con 14 partidos y un gol. Temporada actual: Sin jugar en el Oporto B (Segunda portuguesa). Balance en Primera en España: 153 partidos, 36 goles y 17 asistencias. Otros logros: Un Europeo sub-19 conEspaña (2006) en el que fue máximo goleador. Internacional hasta la sub-21.

El futbolista ya está en la ciudad para superar los trámites e incorporarse, según anunció a primera hora de la tarde de ayer Onda Cero. Podría incluso haber superado ya las pruebas médicas. El acuerdo era total la semana pasada con el Málaga, pero faltaba la entente con el Oporto. Actualmente la firma de los documentos sólo queda a expensas de que el propietario del Málaga dé su autorización, algo que podría demorarse, como sucediera en el caso de Iturra, que tuvo que esperar más de cuatro días hasta ser anunciado oficialmente como fichaje y tener opción de entrenarse con sus nuevos compañeros.

Segundo punta

Bueno puede jugar en distintas posiciones del ataque, aunque la media punta o la plaza de segundo delantero pueden ser sus posiciones favoritas. Durante su periodo de formación era más un ‘nueve’ puro, aunque sin un físico poderoso, y junto a Mata formó una pareja demoledora en las categorías inferiores del Real Madrid. De hecho, fue campeón de Europa con la selección española sub-19 y máximo goleador del torneo en 2006. En aquellas fechas el actual técnico malaguista, Míchel, entrenaba al Castilla en Segunda y le conoce perfectamente.

Bueno ha pasado por numerosos equipos, hasta cinco distintos en el fútbol español (Real Madrid, Valladolid, Rayo Vallecano, Granada y Leganés, estos dos en la pasada campaña). Debutó en la élite el 22 de noviembre de 2008, de blanco y ante el Recreativo, y tiene a sus espaldas 153 partidos en la Liga española en Primera, con 36 dianas.

Su mejor etapa fue de rayista, con 27 tantos en dos campañas (la 2013-14 y la 2014-15). Esto significó su fichaje por el Oporto, que en realidad marcó el comienzo de su decadencia, pues sólo ha jugado cuatro partidos con los ‘dragoes’ en la Liga NOS. Esta campaña estaba desahuciado en el filial (líder de Segunda), sin poder jugar. Su inactividad puede ser el principal factor en contra en su fichaje. No obstante, el Málaga tiene esperanzas de recuperar a este futbolista (representado por Ginés Carvajal, comoSandro) al máximo nivel. El coste de la operación será muy bajo y tampoco frenará la incorporación de un goleador, siempre que sea posible.

La ficha de Bueno sería la vigésima quinta en la plantilla, la tercera entrada (con dos salidas, las de Juan Carlos y Cecchini), de modo que no dejaría margen para más incorporaciones si no se producen nuevas bajas en el futuro. En este sentido, se espera la marcha de Cenk, Cifu y Jony, y no se descarta que Rolan se opere y pueda decir adiós a la temporada.