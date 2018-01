Bueno: «Siempre he tenido al Málaga como una referencia en Primera División» 02:48 Bueno posa ayer para los medios gráficos en el césped de La Rosaleda / Foto: Salvador Salas | Vídeo: Pedro J. Quero «Vengo entrenándome todo el año y lo único que me falta es coger ritmo de competición», explicó el medio punta madrileño en su presentación CARLOS J. MARTÍNEZ Jueves, 11 enero 2018, 01:02

Siguen las presentaciones en el Málaga, aunque la actividad en el capítulo de fichajes parezca más propia de verano. La situación obliga a la dirección deportiva a mover fichas. La última cara nueva es la de Bueno, delantero que llega cedido procedente del Oporto, equipo que lo tenía en el más absoluto ostracismo. La plantilla dirigida por Míchel necesita de savia nueva en la zona de ataque y el madrileño, al que el técnico malaguista ya tuvo en el Castilla, es el elegido.

El acto de presentación se celebró en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. El jugador compareció acompañado de Mario Husillos, que le entregó la camiseta blanquiazul con el dorsal 19, número que lucía Cecchini. También acudieron los consejeros consultivos del club y el abogado de la entidad, Joaquín Jofre. Antes de que hablara el nuevo jugador malaguista, Husillos apuntó: «Es un futbolista que estaba en las ideas del club hace bastantes años y hablé con él antes de irse al Oporto, pero fue imposible. Es un jugador que tiene fútbol; además, es el momento ideal para que esté. La presencia de Míchel, que lo ha tenido anteriormente a sus órdenes, me ha ampliado el conocimiento de Alberto en el plano personal».

Destinados a encontrarse

«Personalmente me muevo por sensaciones, nuevos retos, y llegar aquí es muy importante. Deportivamente es un reto que encaro con mucho entusiasmo, vamos a intentar revertir la situación. Hay muy buena dinámica de trabajo», fueron las primeras palabras de Bueno como malaguista. Igual que hiciera Husillos, habló sobre la posible llegada hace un par de temporadas: «Siempre he tenido a este club como una referencia en Primera División, por cómo juegan. En el pasado estuve próximo a venir, pero no se pudo hacer». El madrileño Bueno fue cuestionado sobre su difícil rol en el equipo portugués: «Mi situación en Oporto era sencilla: por no acceder a ciertas peticiones del club de salir a determinados equipos me encuentro en una situación bastante complicada. Me mandaron al filial sin poder entrenarme con el primer equipo».

«Es un reto que encaro con mucho entusiasmo; vamos a revertir la situación»

«Mi situación en Oporto era sencilla: por no acceder a ir a determinados equipos me mandaron al filial»

Sobre lo que puede aportar al cuadro de Míchel, el medio punta fue claro: «No soy un jugador nuevo para la Liga, puedo ayudar a mis compañeros y dar estabilidad en los minutos que juegue». El futbolista ha vivido unos días de incertidumbre entre que pasó el reconocimiento médico y que ha sido finalmente presentado. «El día 30 pasé el reconocimiento médico y ya tenía el beneplácito del Oporto, pero faltaban cosas por hacer. Entrados en el mes de enero, faltaban pequeños detalles. Tenía mucha tranquilidad y el club me lo transmitía. Tenía ganas de entrenarme, ser uno más y verme en el campo», confesó Bueno.

Sobre las condiciones de su cesión en el club, el jugador señaló: «Son seis meses lo que hemos firmado. Agradezco a Mario la oportunidad. Ojalá pueda estar más tiempo». Respecto a su disponibilidad inmediata para Míchel, Bueno señaló que necesita ritmo: «Vengo entrenándome todo el año, soy un profesional y lo único que me falta es ritmo de competición. En el caso de que considere oportuno que tengo que jugar, estoy para hacerlo». Por último, el director deportivo del club apuntó que el ‘transfer’ del jugador aún no había llegado.