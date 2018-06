Caminero ya ejerce a la espera de firmar con el Málaga Caminero ha comenzado ya su labor como director deportivo del Málaga. / SUR Cierra el acuerdo con el club, ultima su salida del Atlético y planifica ya la plantilla blanquiazul ANTONIO GÓNGORA Viernes, 8 junio 2018, 01:04

Parece que ya no habrá marcha atrás en el fichaje de Caminero, aunque la seguridad absoluta nunca existe cuando el visto bueno final lo tiene que dar el jeque Abdullah Al-Thani. Pero ha sido el propietario del club el que ha propuesto al director deportivo madrileño, aunque el trabajo para su contratación, labor de campo, ha corrido a cargo de Joaquín Jofre. De ahí que, en principio, este fichaje se perfila como seguro. Ya existe un acuerdo total en todos los conceptos con el exfutbolista atlético, ya que ayer quedaron solucionados todos los flecos que existían el miércoles. Caminero, de esta forma, está ahora sólo pendiente de la firma y del permiso definitivo del jeque, que es imprescindible para oficializar la operación, aunque ya comienza a ejercer de alguna manera como responsable de la parcela deportiva.

Cuando se rubriquen los documentos, que puede ser hoy mismo, Caminero se incorporará de inmediato al Málaga. Aunque tampoco se descarta que la operación quede pendiente para el lunes, siempre que no sea posible concretar las firmas por las dos partes durante la jornada (es algo probable). Según las fuentes consultadas, de esta manera, desde el club tienen previsto anunciar esta contratación inmediatamente que los documentos estén rubricados, y proceder también lo antes posible a la presentación del nuevo director deportivo con el objetivo de comenzar a normalizar la situación tras el colapso deportivo en el que entró el Málaga con una paralización muy peligrosa. Esta llegó tras decidir Mario Husillos que no iba a continuar, lo que demoró todas las operaciones casi un mes.

José Luis Pérez Caminero, mientras tanto, sigue ultimando su salida del Atlético de Madrid, donde ocupaba hasta ahora el cargo de coordinador de la primera plantilla rojiblanca. Pese a que su marcha del conjunto madrileño no representa, en principio, ningún problema, el que será director deportivo del Málaga necesita rescindir su compromiso y despedirse después de una larga estancia en uno de los dos equipos más importantes de su larga trayectoria profesional, tanto como jugador como en la función de director deportivo (el otro es el Valladolid).

Caminero no está ejerciendo abiertamente ya para el Málaga, sobre todo porque todavía no ha firmado y pertenece al Atlético, pero sí lo está haciendo en la sombra. Sabe que la carga de trabajo que tendrá que afrontar será muy importante, además de delicada, a partir de que se haga oficial su fichaje, por lo que no quiere perder tiempo. Necesita varias cosas fundamentales: por una parte, información, saber lo máximo posible de la plantilla actual del Málaga para que sus decisiones sean acertadas, y, por otro lado, contactar de inmediato con posibles fichajes que puedan brillar especialmente en Segunda.

Una decisión crucial

Y todo ello sin olvidar que el primer movimiento de Caminero deberá ser el fichaje de un entrenador, el encargado de conducir al equipo hacia el reto del ascenso inmediato a Primera. Será una decisión crucial. Las opciones son diversas, aunque, según ha sabido este periódico, el nuevo director deportivo y el propio club de Martiricos están centrados sólo en uno de estos candidatos, según las mismas fuentes. El objetivo se centra en disponer de técnico elegido lo antes posible, para la próxima semana.

El perfil del nuevo entrenador variará en relación a las previsiones, ya que Caminero apostará por las condiciones técnicas que a él le parezcan las favorables en estas circunstancias, aunque sí deberá reunir los requisitos básicos para la categoría, lo que lo obligará a disponer de experiencia y capacidad de trabajo para que la plantilla pueda responder a las exigencias de Segunda. En cualquier caso, Caminero también podría apuntar hacia un entrenador diferente, a una apuesta.