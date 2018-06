Caminero y Muñiz avalan la incorporación de Dani Pacheco Dani Pacheco celebra un gol con el Getafe ante el Huesca. :: efe El director deportivo y el entrenador apuestan por el pizarreño, que no ve con malos ojos salir del Getafe tras una temporada aciaga SERGIO CORTÉS Sábado, 30 junio 2018, 00:42

El viejo sueño de su padre, Salvador, puede cumplirse este año. «Si se cierra su fichaje, hasta me quito de furmar», advirtió ilusionado cuando en 2010 hubo un leve intento del Málaga para fichar s Dani Pacheco, aquel verano una de las estrellas del Europeo sub-19 de Francia (acabó como máximo goleador en el torneo que disputó Griezmann). Ocho años más tarde las puertas de La Rosaleda no están ni mucho menos cerradas. Tanto el director deportivo, José Luis Pérez Caminero, como el entrenador, Juan Ramón Muñiz, avalan la incorporación del medio punta pizarreño.

La pasada temporada Dani Pacheco, héroe del ascenso del Getafe, al fin cumplió su sueño: debutar en la Primera División española. Una cláusula en el acuerdo de cesión con el Betis le garantizaba un contrato por tres años en el club presidido por Ángel Torres. Sin embargo, doce meses después el panorama es muy distinto. El pizarreño ha vivido una campaña aciaga, primero por una lesión de hombro y más tarde por la falta de confianza depositada en él por el entrenador, José Bordalás. Curiosamente, jugador y técnico ya coincidieron con anterioridad en el Alavés, también con final feliz y regreso a la élite.

Ante este panorama, Dani Pacheco no ve con malos ojos su salida del Getafe. La lógica invita a pensar que, al apenas entrar en los planes del entrenador -que continúa al frente del cuadro madrileño-, las opciones de jugar la próxima temporada no serían muy elevadas. Cabe recordar que en la pasada Liga sólo participó en once partidos (y todos como suplente) además de ir convocado en otros siete. En cualquier caso, es obligado reseñar que en las primeras trece jornadas no pudo ir citado debido a sus problemas de hombro.

Firme interés

Si en 2010 (en el primer verano con los actuales propietarios) hubo un par de llamadas desde los recién llegados dirigentes malaguistas a la empresa que asesora a Dani Pacheco, Bahía Internacional, esta vez el interés parece más firme. Su fichaje no es un deseo del director deportivo o del entrenador, sino de ambos, e incluso ya se han producido contactos para sondear la situación del malagueño.

A sus 27 años (cumplidos en enero), Dani Pacheco está a la espera de conocer su futuro. Otros dos equipos de Primera se han interesado en su incorporación -uno de ellos se antoja que el Huesca, con fuertes vínculos con uno de los máximos responsables de Bahía Internacional, José Antonio Martín Otín 'Petón'-, pero es evidente que al pizarreño siempre le ha ilusionado regresar al Málaga. Que el equipo blanquiazul haya bajado un escalón y deba competir en Segunda no es una situación que vaya a influir en la decisión del futbolista malagueño. De hecho, buscaría su quinto ascenso a la élite tras haberlo conseguido en el Norwich, el Betis, el Alavés y el Getafe.