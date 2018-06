Caminero peina el mercado de entrenadores y no descarta a Muñiz Salvador Salas La continuidad de Baraja en el Sporting es casi segura SERGIO CORTÉS Málaga Martes, 12 junio 2018, 10:20

El Málaga sigue centrado en la búsqueda de su entrenador para la próxima temporada y su nuevo director deportivo, José Luis Pérez Caminero, peina el mercado para contar con un técnico que conozca bien la categoría. La continuidad de Rubén Baraja en el Sporting es casi segura, por lo que se abre el abanico y ahí aparecen varios nombres, incluido Juan Ramón Muñiz.

Autodescartado Fran Escribá, el interés estaba centrado en sí Baraja iba a continuar en el Sporting. En su club quieren contar con él para que lidere el nuevo proyecto y así se lo transmitió el director deportivo, Miguel Torrecilla, en una reunión ayer lunes a última hora de la tarde. El propio entrenador también expuso sus deseos para el nuevo proyecto.

Como es sabido, Escribá y Baraja cuentan con el mismo agente que Caminero, Manuel García Quilón, lo que los situaba en primera línea. El nuevo director explicó ayer en su presentación que a la cuestión del entrenador «hay que darle una vueltecita». Por eso, hoy por hoy no está descartada opción alguna. Varios agentes de entrenadores de Segunda han sido sondeados estos Últimos días y están a la espera de que el Málaga mueva ficha y plantee su proyecto. Y dado que cualquier opción es factible, en el seno del club son partidarios de hacer un último intento por Muñiz, un extremo apuntado por 'As'. Con el asturiano habría terreno ganado después de haber negociado su contrato para ser entrenador y director deportivo e incluso haber hablado de la planificación de la plantilla. Otros entrenadores, como Francisco (que ha entrenado al Lugo y no seguirá en el club gallego), también gustan.

Muñiz se encuentra ya en Gijón -se le vio el domingo en el Sporting-Valladolid- y en su tierra también suena como alternativa a Baraja en caso de que este decidiera en las próximas horas romper su relación con el Sporting. Mientras, en La Rosaleda cualquier opción es posible mientras el club, en palabras de Caminero, da esa 'vueltecita' a varios candidatos.