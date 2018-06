Caminero no quiere experimentos: fichará a un entrenador 'de Segunda' para el Málaga Caminero será presentado hoy como director deportivo. / M. A. Santos El club blanquiazul da casi por seguro que esta semana habrá técnico y, como ya hizo Husillos, el nuevo director deportivo busca uno que conozca bien la categoría SERGIO CORTÉS Lunes, 11 junio 2018, 00:39

El nuevo director deportivo, José Luis Pérez Caminero, no hará experimentos en lo que respecta al entrenador. Nada de apuestas. El objetivo es que el inquilino del banquillo del Málaga sea 'de Segunda'; es decir, que conozca bien la categoría y que haya dirigido a un equipo esta misma temporada. En el club se muestran optimistas y dan casi por seguro que esta semana habrá técnico.

Con la llegada de Caminero el foco se puso rápidamente en dos entrenadores, Fran Escribá y Rubén Baraja, porque a ambos los representa Manuel García Quilón, con el que el nuevo director deportivo siempre ha mantenido una estrecha relación. El primero ya ha reiterado a sus más cercanos que no 'bajará' a Segunda y que prefiere esperar alguna oportunidad interesante en Primera o fuera; mientras, el segundo tiene contrato con el Sporting, donde siempre han estado satisfechos de su trabajo y donde nunca ha estado cuestionado por la afición. Habrá que ver si el panorama cambia con la eliminación de los 'play-off' de ascenso y surgen dudas.

Seis primeros

Desde luego, más allá de estos dos nombres, las opciones no son muchas si se analizan esas premisas que deben cumplirse sí o sí. De los seis primeros clasificados en Segunda, Míchel continuará en el Rayo, Rubi ha dejado el Girona para marcharse al Espanyol, Natxo González no continuará en el Zaragoza y está comprometido con el Deportivo, Baraja (Sporting) y Sergio González (Valladolid) tienen contrato por una temporada más, y el único que queda libre de momento es Jagoba Arrasate, artífice de la clasificación del Numancia para la final de los 'play-off' por el ascenso a Primera (y que obviamente esta semana no podría anunciarse).

Baraja tiene contrato en el Sporting y los dirigentes cuentan con él, aunque la eliminación en la lucha por el ascenso eleva las dudas

Entre los equipos que han quedado por detrás ya se han resuelto diferentes dudas: Anquela sigue en el Oviedo, Diego Martínez no continuará en Osasuna y está muy cerca de fichar por el Granada, Álvaro Cervera tiene contrato en el Cádiz y Joseba Etxeberria ha renovado en el Tenerife. En la duodécima posición de Segunda ha quedado el Lugo, dirigido por Francisco, un entrenador que siempre ha gustado en La Rosaleda y que ha roto su contrato inicial con el club gallego por dos temporadas. De momento está sin equipo tras unos escarceos con el Granada. También continúa libre José Luis Oltra, que fue destituido en el Granada, equipo que se desplomó hasta la décima posición después del relevo en el banquillo. Otras opciones son Pep Lluis Martí, que suena para varios equipos (como el Albacete), o José Ramón Sandoval, revulsivo en el Córdoba.