Caminero: «No creo que el juicio que tengo pendiente pueda afectar. La gente puede estar tranquila»

Salvador Salas.

SERGIO CORTÉS

Lunes, 11 junio 2018, 14:08

El Málaga 2018-2019 ha echado a andar este mediodía con la presentación oficial de José Luis Pérez Caminero como director deportivo. El madrileño, que no ha sido presentado por representante alguno del club, ha querido trasmitir un mensaje de unidad y ha recalcado que ante todo buscará el consenso con la propia entidad y con el entrenador en todas las decisiones. «Lo único que busco es unidad; si no, será muy difícil salir de esta categoría», ha subrayado.

Acompañado del que va a ser director general adjunto, el exjugador malaguista Juan Rodríguez, Caminero se ha declarado «muy contento de llegar a un club tan histórico como el Málaga, con un reto importante«, y ha explicado que ha mantenido muchos contactos estos días con el abogado Joaquín Jofre (al que ha llamado »director general«, cargo que no ostenta). »Lo único que quiero saber es el presente y adónde voy. Con lo pasado no vamos a encontrar solución y sólo hay que pensar en lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Acabo de llegar, pero el club ya lleva un camino y hay que tomar decisiones. Hay un plan deportivo y a él nos vamos a agarrar«, ha añadido para certificar que aprovechará el trabajo ya realizado por el anterior director deportivo, Mario Armando Husillos.

«La Segunda División es muy fuerte y hay que afrontarla con muy buenos jugadores y con la afición», ha insistido Caminero. «Hay jugadores muy aprovechables que pueden dar buen rendimiento y hay que apoyarse en ellos. Si hacemos un razonamiento lógico, tendremos más posibilidades de éxito», ha apuntado sobre la plantilla. Respecto al papel de la afición, ha añadido: «Vamos a tener buenos y malos momentos, y no tengo la menor duda de que la gente va a estar ahí con nosotros».

Evidentemente ha surgido la cuestión sobre las conocidas intromisiones del presidente, Abdullah Al-Thani, que sin ir más lejos desembocaron en la salida de su antecesor. «Soy muy claro en las cosas, pero si surgieran veríamos la manera de resolverlo. Ahora no me preocupa, porque lo único que me preocupa es la confección de la plantilla. No tengo otra preocupación». Eso sí, ha sido tajante: «A día de hoy no sé si hablaré con el jeque (en los próximos días)». También este periódico preguntó por el juicio que tiene pendiente en octubre (por el que está acusado de un presunto blanqueo de capitales) y si esta situación afectará a su trabajo al ser en plena temporada. «Estoy totalmente centrado en el Málaga y la gente puede estar tranquila, porque es una situación personal que está controlada. Estaré 24 horas al día disponible para el Málaga».

La elección del entrenador debe ser la primera decisión de Caminero. «Seguro que la próxima vez que nos veamos aquí será con el entrenador», ha anunciado, antes de explicar el perfil que se busca: «Tiene que ser alguien que conozca la categoría, porque la Segunda nada tiene que ver con la Primera y debe ser muy conocedor de la categoría, de los estadios, de lo larga que es esta división, de los pros y los contras...» Y posteriormente, cuando han surgido los nombres de Fran Escribá y Rubén Baraja, ha dejado un matiz importante: «Los dos son buenos entrenadores, pero hay que valorarlo, darle una vueltecita y ver qué es lo idóneo para los jugadores que tenemos». Como ambos técnicos están vinculados al que siempre ha sido su agente, Manuel García Quilón, el nombre de este también ha salido a relucir. El nuevo director deportivo malaguista se ha apresurado a aclarar: «No soy de un representante. El fútbol es universal. Hay buenos jugadores en China, en África... El jugador bueno da igual quien lo represente».

Caminero también ha lanzado un guiño a la cantera: «La cantera siempre ha dado buenos jugadores que luego han sido traspasados. Tiene buena vida y hay que tratar de mantenerlo. No la vamos a descuidar, sino todo lo contrario. Vamos a fortalecerla«. A su lado estaba Juan Rodríguez, que tendrá un papel fundamental en su equipo de trabajo. »En una palabra, soy yo. Va ser mis ojos, mi voz... Es malaguista y conoce bien Málaga, la afición y la ciudad, así que tendrá tanto voto y tanta decisión como yo«, ha destacado el director deportivo. Por su parte, el exjugador blanquiazul se ha referido a »la suerte de trabajar en el equipo de mi tierra, que me vio crecer como futbolista y como persona; vengo a ponerme el mono de trabajo».