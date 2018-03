El Málaga, a la 'caza' de un entrenador Antonello y Muñiz, ayer en la Pizzería Frascati de Guadalmar. El Málaga tiene como prioridad ahora buscar al técnico de la próxima campaña, a la espera de que el descenso sea ya virtual ANTONIO GÓNGORA Domingo, 25 marzo 2018, 01:12

Los dirigentes del Málaga no quieren concretar la planificación del equipo cara a la próxima temporada, salvo algún fichaje más o menos obligado que pueda aparecer, hasta que no dispongan de un nuevo entrenador. Será la clave. Y el plan, asimismo, está a la espera también de que se confirme el descenso virtual del equipo blanquiazul, que está a trece puntos de la salvación a falta de nueve partidos. Desde el club ya hablaron con Juan Ramón Muñiz (estará en Málaga la Semana Santa), al que se considera el técnico idóneo para este complicado proyecto, pero el acuerdo está muy complicado.

Desde el club aseguran una y otra vez que disponen de varios candidatos para dirigir al Málaga, pero todavía no se ha cerrado ningún acuerdo, lo que también sigue ralentizando algunos movimientos tanto de entrada como de salida. En cualquier caso, la dirección deportiva trabaja intensamente para disponer de las mejores opciones de una forma anticipada. Incluso, podría darse el caso de que finalmente se cierre el fichaje de un entrenador que no sea Muñiz y que no pueda anunciarse, ya que podría estar en un momento decisivo con su actual equipo.

La situación es, sin duda, muy complicada. Por una parte, el equipo y su actual entrenador, Jose, están disputando las nueve últimas jornadas del campeonato, en las que apenas tendrán tiempo ya para reaccionar, mientras que el club está trabajando por detrás ante lo que parece evidente, el descenso de categoría. Y para ello deberá hacerse en primer lugar con un entrenador que lidere el próximo proyecto, para después completar una planificación que se prevé compleja y determinante para el futuro del equipo y hasta del club.