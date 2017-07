Cecchini: «Demichelis me terminó de convencer para venir, me dio confianza» Cecchini, junto a Arnau, en su presentación en La Rosaleda. / Ñito Salas El argentino de 20 años llega para suplir la marcha de Pablo y partirá hoy mismo a la concentración en Holanda MARINA RIVAS Jueves, 27 julio 2017, 14:36

A sus 20 años, algunos apuntan a que se trata de una joven promesa del fútbol argentino, sin embargo, su juego todavía es desconocido en España. De hecho, para el nuevo fichaje del Málaga, esta será su primer equipo después de pasar toda la vida en la cantera y el primer equipo del Banfield, de la primera división de su país natal, con el que se consagró la pasada campaña. “Esta es mi primera experiencia por Europa, es una Liga que se mira mucho en Argentina se ve mucho, procuro ver mucho fútbol y la tengo estudiada”, asegura el centrocampista. “Ahora se viene un periodo de adaptación, vengo a hacer mi trabajo y voy a dejármelo todo desde el primer día”, afirma.

A pesar de su edad, el nuevo jugador blanzquiazul se muestró serio y contundente con sus respuestas en su acto de presentación esta mañana en La Rosaleda, donde también habló sobre los movimientos para su fichaje. “Habíamos dejado las negociaciones en ‘stand by’ con el otro equipo (el Milan), el Málaga y Arnau me mostraron confianza e interés en mi y eso me ayudó”, comienza. Aunque el argentino recibió un aliciente más antes de decantarse, la llamada de uno de sus compatriotas. “Recibí una llamada de Demichelis y me terminó de convencer, me dio mucha confianza, me contó cómo era el club y me dijo que estaba a mi disposición, además Arnau mostró interés en cerrar la operación rápido”, explica.

Cuestionado sobre su conocimiento sobre el equipo explicó que ayer mismo vio el partido del Málaga ante el AZ Alkmar y además, adelantó que partiría esta misma noche hacia la concentración en Holanda. A su vez, aprovechó para hablar sobre el técnico malaguista: “De Míchel he visto muchos vídeos y es un grande. Espero tener un gran paso por el club”. Un equipo en el que llega bajo la condición de centrocampista pero, según comenta, puede adaptarse a más posiciones. “Me puedo adaptar a cualquiera de las situaciones del centro del campo. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible”, aseguró.

Sin tapujos, llega para suplir la marcha acelerada de Pablo. Así se sincera el director deportivo, Arnau, que acompañó a Cecchini en su presentación. “Iniciamos las negociaciones con Pablo en abril y la retomamos en junio, sin llegar a acuerdos. No ha sido posible aunque intentamos que se quedara. El Villarreal se ha desprendido de un jugador y ha pensado que Pablo era su sustituto”, comienza. Y añade: “Cecchini viene a sustituir el hueco de Pablo. Es versátil, puede jugar con tres, puede jugar más adelante que atrás… Le arrancamos un posible fichaje al equipo de Milan y por suerte lo tenemos aquí. Es una inversión de la entidad por un chaval joven”, explica Arnau.

Firma por cinco temporadas y por un coste de en torno a 4 millones por el 85% de los derechos más un posible añadido, según cuenta Arnau, si juega una cantidad importante de partidos. Y, una vez presentado y oficializada su llegada, ahora el director deportivo del Málaga debe seguir trabajando. “No quiero dar nombre porque se crean ilusiones que igual después no se llegan a cerrar, pero nuestras prioridades están en un central, un mediocentro defensivo y un delantero”, comenta. Asegurando, además, las peculiaridades de este mercado que están viviendo. “Está siendo un mercado especialmente difícil, muy complicado también para nosotros por las marchas de Sandro, Camacho y ahora Pablo. Llegaremos hasta agosto con las negociaciones pero ganaremos el partido en el minuto 90”, asegura.