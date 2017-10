Cecchini: «Tenemos que sumar puntos sí o sí, sea quien sea el rival» “Esperaba tener más minutos”, recalca el joven jugador argentino, que asegura que no le pesa el coste de su fichaje CARLOS J. MARTÍNEZ Jueves, 19 octubre 2017, 16:46

Cecchini compareció hoy ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Ciudad de Málaga después de su debut como blanquiazul, el pasado domingo ante el Leganés. “Fue un poco raro por las circunstancias en la que se dio. Traté de disfrutarlo a pesar del partido y el ambiente, espero seguir sumando minutos”, apuntó sobre su estreno. El jugador de Banfield confirmó que esperaba contar con más minutos en lo que va de Liga, aunque diversos contratiempos lo están privando de ello: “Esperaba tener más minutos, tuve algunas lesiones que me impidieron estar durante la pretemporada. Creo que ahora tengo que coger ritmo en lo físico y futbolístico para seguir sumando minutos”.

Respecto a la visita al Camp Nou (sábado, 20.45 horas), el centrocampista argentino fue ambicioso: “Tenemos que sumar puntos sí o sí, sea quien sea el rival. Tenemos que hacer nuestro trabajo para sumar ya”. Ante la falta de jugadores en su demarcación, Cecchini podría ser una opción en el once titular de Míchel. Así lo ve el jugador: “Uno trabaja para ser titular y sumar minutos. No está nada decidido, yo sólo trato de trabajar para poder ayudar”. Sobre el rival, el Barcelona, Cecchini al equipo sobre las individualidades: “Todos los jugadores son de alto nivel, tenemos que tratar de mantenernos cerrados. Sabemos que va a ser difícil, pero trabajamos para traer los tres puntos”.

En relación a la unidad entre el cuerpo técnico y la plantilla, el argentino fue contundente: “El míster es un hombre con muchas fuerzas y ganas, todos confiamos en él. Tenemos que unirnos como grupo para sacar esto adelante”. Sobre su periodo de acomodación al fútbol español y todo el cambio deportivo y personal que está experimentando, Cecchini se sinceró: “Vengo de una liga distinta, pero traté de sumar el ritmo que aquí se juega. Las lesiones me han impedido estar al cien por cien. Ahora tengo la cabeza para arrancar de nuevo”. Por último, el argentino aseguró que no le pesa el coste de su fichaje: “Yo trato de no pensar en esas cosas. Sé que el club hizo una buena inversión. Tengo que tratar de estar bien para no defraudarle”.