Los cedidos del Málaga no acaparan titulares Santos, agarrado por un jugador del Numancia en un duelo de la Copa del Rey. / Joaquín Paneda Sólo Santos y Koné juegan con asiduidad, mientras que Mikel, Luis y Tighadouini siguen de suplentes PEDRO LUIS ALONSO Málaga Domingo, 8 octubre 2017, 00:56

El capítulo de los cedidos sigue siendo un negocio poco rentable para el Málaga. Al menos de momento. En los inicios de la temporada, sus jugadores a préstamo, cinco, no están echando la puerta abajo. Acaparan pocos titulares, en algún caso lastrados por el necesario periodo de adaptación a su nuevo equipo o por haber llegado un poco tarde al destino, con la temporada recién comenzada. Aun siendo pronto, y con muchos meses para reconducir sus carreras, progresar y revalorizarse, a día de hoy no han mejorado su situación.

El nombre propio que concita más interés es el de Michael Santos, después de una inversión cercana a los cinco millones (sin adquirir todos los derechos del jugador). Sin la confianza de dos de los tres entrenadores que tuvo la pasada campaña en el Málaga (Juande Ramos y Míchel), pero algo más de Romero, sólo fue titular en ocho jornadas (jugó 14) y marcó tres goles. Tiene contrato hasta 2020, de ahí que fuera perentorio buscarle un acomodo en el que pudiera relanzarse.

El central venezolano, sin minutos con el Cádiz, y el burkinés se mantienen como internacionales con sus respectivas selecciones nacionales

Sus inicios en el Sporting fueron buenos, ya sea en punta (como ante el Osasuna) o acomodado a una banda, en el 4-3-3 del equipo. Marcó dos goles, uno al Lugo y otro al Nástic, y dio un pase de gol, pero su rendimiento ha ido a menos. Ha participado en todas las jornadas, incluyendo el 3-0 de ayer al Sevilla Atlético (actuó 58 minutos), pero comienzan a verse algunas críticas a su aportación, en una categoría inferior. Así, el preparador del Sporting, Paco Herrera, se refirió a su indisciplina táctica para cerrar la banda, al estar acostumbrado en su carrera a otra cosa: «No defiende nunca. ¿Por qué? Porque Santos no sabe defender. Lo aceptas o no lo aceptas, y yo lo acepto». El tiempo definirá si consigue una cifra significativa de goles en la categoría y se convierte en uno de los jugadores referencia de ella, incluso con el aliciente del ascenso. Sería la mejor noticia para el Málaga cara a encontrarle una salida clara en el mercado.

Un lateral zurdo cedido por el Malagueño, Javi Jiménez, es fijo en Segunda en el Nástic

Mientras, Koné volvió a su entorno natural, la Ligue 1 francesa. El internacional por Burkina Faso (titular ayer en una derrota decisiva ante Sudáfrica por 3-1 que puede dejar a su selección fuera del Mundial) se ha asentado en el once del Estrasburgo, un recién ascendido a la máxima categoría (Ligue 1) y que cuenta con una gran afición. De momento su equipo es penúltimo. El temprano inicio del campeonato y la tardía negociación de su cesión, casi al final del mercado veraniego, han retrasado su afianzamiento en el once, de ahí que sólo figure con tres de las ocho jornadas disputadas (en las que su equipo encajó seis goles).

Estadísticas de los cedidos del Málaga esta temporada Santos (Sporting de Gijón/Segunda): 540 minutos en la Liga y 55 en la Copa del Rey. En la Liga ha jugado en las ocho jornadas, en seis de titular y sólo dos partidos completos. Dos goles. Koné (Estrasburgo/Ligue 1 francesa) 270 minutos en la Liga. Titular en las tres últimas celebradas, con partidos completos. Sin goles. Luis (Lugo/Segunda) 91 minutos en la Liga y 90 en la Copa del Rey. Dos partidos en la Liga, uno de titular y completo (de lateral derecho) y otro de suplente. Una vez convocado sin jugar. Un partido completo en la Copa. Sin goles. Mikel (Cádiz/Segunda) Inédito en la Liga y 90 minutos en la Copa.Se ha perdido tres citas ligueras por compromisos de su selección Tighadouini (Twente/Eredivisie holandesa): 94 minutos en la Liga y 90 en la Copa (KNVBBeker). Cuatro partidos jugados en la Liga, todos de suplente y sin goles.

La decepción más importante se da en el caso de los centrales Mikel y Luis, ambos a préstamo en clubes de Segunda. El venezolano, que a diferencia de Rosales y Juanpi sigue jugando con la selección absoluta de su país, no se ha estrenado aún en la Liga con el Cádiz, desbancado por Servando y el argentino Marcos Mauro. De momento, es un paso atrás, y Luis no ha logrado abrirse hueco en el Lugo, un conjunto con aspiraciones algo menos altas. El malagueño fue titular de lateral derecho en la derrota ante el Cádiz de la tercera jornada (0-1). Las lesiones le dieron ‘chance’, pero no fue convocado en las dos siguientes citas y no jugó en la posterior. Finalmente entró al campo en el último instante ante el Tenerife (1-0), en la séptima jornada.

Tighadouini no remonta

Cierra la relación de cedidos de la primera plantilla Tighadouini, que sigue sin afianzarse en un once desde que fichó por el Málaga. Probó en el Kayserispor turco (de enero a junio de 2016) y en el Vitesse (en la 2016-17), sin dar un vuelo a su carrera, y ahora ha vuelto a la Eredevisie, donde más se le valora tras su buen papel en el NAC Breda. Se incorporó al Twente, y aún no ha sido titular en la Liga. Entró de suplente en cuatro partidos.

Lo que más llama la atención es relación a los cedidos es un préstamo de un jugador del Malagueño, el lateral izquierdo Javi Jiménez. Después de su buen papel en el equipo en Tercera la pasada campaña y a sus 21 años, no tenía sentido que siguiera ahí, y está siendo fijo en el Nástic en Segunda.El jugador representado por You First Sports sí es de los que está aprovechando su oportunidad, y como acaba contrato en 2020, el Málaga podría obtener algún beneficio con él o incluso prestar atención a su progresión cara al futuro. El filial no se desprendió tampoco de Kuki (que juega este mediodía con el Cartagena en Marbella), Escardó (suplente en el Écija, líder del grupo IVde Segunda B) ni Jony (en el Ilicitano, filial del Elche, en Tercera).