Cenk y Kuzmanovic llegan al Málaga para «trabajar» y «competir» Kuzmanovic y Cenk, con Arnau / Salvador Salas Ambos jugadores, acompañados de Arnau, comparecieron ante los medios en el hospital Parque San Antonio ÁLVARO GIJÓN Málaga Miércoles, 2 agosto 2017, 17:18

Este mediodía el Málaga presentó en el Parque San Antonio al guardameta Cenk, procedente del Galatasaray, y Kuzmanovic, que tras una temporada marcada por las lesiones vuelve al Málaga cedido por el Basilea para la próxima temporada. Precisamente Kuzmanovic, que arranca la campaña recuperado de la lesión que le complicó el curso anterior, se siente fuerte cara al nuevo. “Fue una sorpresa que el Málaga apostase por mí después de la lesión. En cuanto supe que me querían fue mi primera opción”, dijo Kuzmanovic, que añadió sobre el hecho de que suple la posición de Camacho: «Conozco bien a Camacho. ugamos en la misma posición, pero somos jugadores diferentes. He vuelto al Málaga para competir».

Cenk llega al Málaga desde Turquía, donde ha sido internacional. Todo indica que en el arranque liguero Roberto será el portero titular. «Yo he venido a dar lo mejor de mí. Voy a trabajar duro y no sería una sorpresa que el entrenador me eligiese como portero titular en el primer partido», dijo el turco.

Francesc Arnau, que los acompañó durante la rueda de prensa de presentación, habló sobre el mercado. «Este año es mucho más complicado que el pasado. A día de hoy la plantilla no está cerrada. Esta situación no sólo nos ocurre a nosotros, es algo que le sucede al noventa por ciento de los equipos de primera», dijo el director deportivo malaguista.