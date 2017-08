Cenk y Kuzmanovic, unidos por su ilusión de triunfar en el Málaga

Ayer al mediodía el Málaga presentó en el hospital Parque San Antonio al centrocampista serbio Kuzmanovic y al guardameta turco Cenk, que coincidieron en mostrar su ilusión por triunfar en el equipo blanquiazul.

Kuzmanovic, que la temporada pasada estuvo cedido en las filas del Málaga, disputó sólo cuatro partidos debido a una lesión que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego la mayor parte del año. Este verano empezó la pretemporada con el Basilea hasta recibir la llamada de Arnau. «Cuando contactó conmigo no me lo pensé. Mi primera opción siempre fue el Málaga», dijo el centrocampista serbio, que también jugará cedido esta campaña.

Con la salida de Camacho, sus opciones en el once titular son mayores que el curso pasado. «No soy el mismo jugador que Camacho. Jugamos en la misma posición, pero tenemos cualidades diferentes. Vengo para competir y aportar a nivel técnico y defensivo», dijo. A pesar de ello, parece que el Málaga continúa buscando un jugador para la medular con el que dispute el puesto. También se refirió a la lesión que sufrió la temporada pasada. «Cada vez me siento mejor. Espero que después de los cuatro partidos que quedan de pretemporada me encuentre al cien por cien cara al debut en la Liga ante el Eibar», dijo el serbio.

Por su parte, Cenk se ha incorporado al Málaga tras llegar libre del Galatasaray, club en el que militó los dos últimos años. Ha sido internacional con la absoluta de Turquía y disputó partidos en competicion europea tanto con el Galatasaray como con el Besiktas (este, en su etapa anterior). Llega al club costasoleño con ilusión y ambición. «No he hablado con Míchel de mi rol dentro de la plantilla. Vengo a trabajar duro y a ser competitivo», dijo el guardameta.

Habla a menudo con Roberto

Salvo sorpresa, todo apunta a que Roberto comenzará la temporada liguera como el portero titular, algo que para Cenk no está aún claro. «Siempre hay que estar preparado para jugar. Para mí no sería una sorpresa ser titular», dijo Cenk, que además aseguró que habla a menudo con Roberto, su competencia en el área, a quien considera una pieza clave para su adaptación dentro del equipo malaguista.

Francesc Arnau se refirió también al debate en la portería tras ser preguntado por los dos fichajes. «Hemos hecho cambios en la portería, lo que hay es competencia. El míster después decidirá según sus preferencias». Asimismo habló sobre los movimientos del mercado y la configuración de la plantilla. «La temporada pasada teníamos el equipo casi cerrado antes de la pretemporada. Este año todo es más difícil. El 90 por ciento de los equipos se encuentran con sus plantillas sin cerrar”, dijo el director deportivo del Málaga. El plantel aún no está completo, eso es algo que está claro. Arnau aseguró que esperan solucionar pronto el futuro de las salidas del equipo: «Estamos buscando una solución para los descartes, porque no contamos con ellos. El club está trabajando en esto, así como los jugadores y sus agentes», sentenció.