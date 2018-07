La cesión de Rolón al Génova, sólo a falta de la firma El club trató hasta última hora de que la cesión de compra por parte del club italiano fuera obligatoria, no opcional SERGIO CORTÉS Sábado, 28 julio 2018, 00:52

En cuestión de horas se anunciará la cesión de Rolón al Génova. El acuerdo con el club italiano para el préstamo del centrocampisra argentino está cerrado y a falta únicamente de la firma. Quizá lo más destacado sea que el Málaga trató hasta el final de que la opción de compra fuera obligatoria, no opcional.

Pese a que al parecer ese deseo no se ha cumplido, en La Rosaleda consideran que esta operación cerrada con el Génova es muy favorable. De un lado, Rolón continua en Europa, por lo que va a tener más opciones en el futuro que si hubiera regresado a Argentina. Por otro, desde el punto de vista económico, el club se ahorra la ficha –que además no se veía rebajada al 50 por ciento con el descenso a Segunda– y encima percibe una cantidad, no muy elevada, por el préstamo. De este modo, al menos se compensa en parte la 'amortización' que queda pendiente de su fichaje y que luego es perjudicial a la hora de que LaLiga calcule el tope salarial que le asigna al Málaga. Y por último, siempre queda abierta la puerta a que el Genova opte luego por su continuidad.

Al mismo tiempo, también está a punto de caramelo la marcha de Keko al Valladolid una vez que el madrileño fue descartado por Muñiz para la concentración en Estepona. Únicamente quedan algunos detalles para el cierre de la operación. Como mucho, aseguran que 48 horas.

Respecto a los otros descartados, apenas se han registrado avances. Koné mantiene un pulso con el club al tiempo que cuenta con la propuesta del Trabzonspor. El central burkinés está presionando para que el Málaga lo deje marchar con la carta de libertad, pero lógicamente el club quiere obtener alguna contraprestación del equipo turco para compensar en parte el desembolso que realizó hace dos veranos por su fichaje del Olympique de Lyon.

El defensa malagueño Luis está sumido en un mar de dudas con algunas propuestas que tiene encima de la mesa (el Racing de Santander mantiene su interés en él), pero le gustaría apurar para competir en Segunda División. Su escasa participación en el Lugo la pasada temporada juega en contra. Por último, tampoco se han producido avances con Tighadouini, por el que no se ha producido interés de equipo alguno, y con el guardameta turco Cenk, que sigue a lo suyo, en su país, y cuya situación no se ha resuelto después de meses de espera. Es más, el portero le ha comunicado al club que tiene intención de incorporarse al trabajo con sus compañeros...