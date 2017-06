Charles se va del Málaga molesto "con algunas personas del club" El jugador se ha despedido del club con una carta de agradecimiento Jueves, 29 junio 2017, 14:28

Charles se marcha del Málaga. Era una salida esperada, después de dos años del delantero en el club de Martiricos. El jugador se despidió hoy del club y de la afición por medio de una carta en las redes sociales y lo hizo con palabras de agradecimiento hacia la entidad y su afición. Pero deja también una crítica, un dardo dirigido a "algunas personas del club". Lo hace molesto por cómo ha sido su salida de la entidad malaguista: "El fútbol no tiene memoria y algunas personas en el club han hecho que el fin no haya estado a la altura que podía esperar", dice en su texto.

Aquí puedes leer sus palabras íntegras:

"Llega el momento de una despedida difícil por todo lo que he recibido los dos últimos años del Málaga. Me marcho agradecido a mis compañeros, los entrenadores que tuve, a los 'pichitas', a la directiva y a todo el personal del club por el trato que siempre me dieron. Me llevo amigos para toda la vida. Superé momentos duros con una lesión que no me impidió dar todo en cada partido que jugué sin estar al 100%, poniendo en riesgo mi salud y que, afortunadamente, con la ayuda de mi gente de confianza y los recuperadores la superé. Pero el fútbol no tiene memoria y algunas personas en el club han hecho que el fin no haya estado a la altura que podía esperar.

"Me encuentro con muchas ganas de seguir disfrutando del fútbol iniciando un nuevo reto del que pronto anunciaré el destino".

"Quiero agradecer a la afición, que es el verdadero valor del club, cómo me han hecho sentir desde el primer día. Mi familia y yo nos hemos sentido como en casa, siempre os llevaré en mi corazón. Ha sido un privilegio representar a un club de la grandeza del Málaga. Para siempre tendrá un gran seguidor donde quiera que estemos, con mi hijo Lucas. Sus primeros recuerdos futbolísticos siempre irán unidos a La Rosaleda. A diario me pregunta qué día tenemos que volver y aunque ese regreso no se producirá, animaremos donde estemos al Málaga. Gracias de corazón por todo lo que me habéis dado".