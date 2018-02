Chory Castro: «No hay que bajar los brazos»

El malaguista Chory Castro analizó la derrota de esta tarde para los micrófonos de BeIN LaLiga. El uruguayo comentó: “Somos conscientes de que después del gol regalamos la primera parte. Ellos se sienten muy cómodos centrando en tres cuartos de campo. Salimos a pelear en la segunda parte, pero su portero (Kepa) estuvo muy acertado”. Pese otro tropiezo y a la gravedad de la situación, casi irresoluble, el jugador no descartó nada: “No hay que bajar los brazos. No queda otra que seguir luchando. Se nos está haciendo muy difícil, pero las matemáticas todavía nos dan. Hay que pensar en el partido del miércoles (ante el Sevilla)”.

Sobre la jugada clave del penalti desperdiciado por En-Nesyri, dijo: “El compañero que tira el penalti no lo hace para fallar. Hay que valorar el acierto del portero, que hizo una buena parada. Ya con uno menos ellos supieron manejar el partido, pero en la segunda parte fuimos mejores, pero no tuvimos gol. A veces le pegas mal y entra, pero a nosotros no nos sucede. Esperemos que el miércoles se revierta todo”.