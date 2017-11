Chory Castro: «Al Madrid le ha costado ganarnos» Chory Castro, en el Bernabéu. / Agencia LOF El uruguayo destaca la labor del equipo y se queja de la falta pitada a Baysse antes de un gol PEDRO LUIS ALONSO Málaga Sábado, 25 noviembre 2017, 18:50

El autor del segundo gol malaguista, Chory Castro, se mostró dolido por la derrota tras el choque. “Es una amarga sensación. Son de estas pocas posibilidades que te deja el Real Madrid para hacer un punto. Al final, de balón parado te hacen un gol y otro de penalti… Y, luego, sabes que el Real Madrid te genera tres o cuatro y te metió tres… Por lo menos manejamos el balón, hicimos dos goles, pero el Real Madrid es lo que tiene, que te mata”.

Al menos el uruguayo sacó como lectura positiva la buena actuación de su equipo: “Lo bueno es que al Real Madrid le ha costado ganarnos. Ahora el Málaga va a tratar de quitar puntos, no ser tan débil fuera y en casa seguir con la dinámica de ganar partidos que llevamos para salir de la parte baja. Estamos luchando hasta el final y plantando cara a los rivales”.

Al respecto de su diana, dijo: “En el gol vino el balón despacio y el bote le jugó una mala pasada al portero. Si no chutas no sabes qué pasa, pero no sirvió de nada. Un 2-2 al descanso hubiese sido diferente, con esa falta (la de Baysse a Carvajal muy protestada). El árbitro nos dijo que había sido falta y que la había pitado, así que no se puede hacer nada, pero en el primer gol Cristiano se ayuda igual y no fue falta. De nada sirve ya sacar punta de las jugadas”.

Cuestionado por lo mismo, Carvajal, también protagonista de esa acción anulada, comentó: “Me pone los brazos y creo que era falta”. En todo caso fue una acción calcada a la de Cristiano Ronaldo en la acción previa al 1-0, al rematar al larguero (Benzema luego se aprovechó del rechace para marcar).