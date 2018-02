Chory Castro: «Hasta que la matemática de hay que pelear»

El malaguista Chory Castro se mostró este mediodía optimista en rueda de prensa sobre las posibilidades de lograr la salvación. “Hasta que la matemática dé hay que pelear. En el Mallorca acabamos octavos una Liga, terminando la primera vuelta con sólo 14 puntos. Hasta el final estaremos vivos y vamos a luchar”, destacó el uruguayo. También habló sobre los difíciles momentos que está atravesando el club. “Vienen siendo semanas duras, estamos en una posición que es muy difícil. El equipo se está comportando de una manera que ha contagiado a la gente en La Rosaleda y nos ha ayudado a pelar los partidos”, destacó el uruguayo; aunque admitió que “al final mandan los resultados y no se han dado. Toca seguir peleando y buscar esa victoria que nos hace falta”. “En la derrota es cuando más se aprende y no es fácil, porque en los dos últimos partidos hemos jugado con equipos de arriba y se ha dado la cara”, destacó el 'charrúa'.

“Estamos minimizando el ataque de los rivales, aunque nuestros fallos acaban costándonos goles”, apuntó el atacante uruguayo. Sobre las polémicas arbitrales que han rodeado al equipo en los últimos partidos, Chory Castro destacó que “a veces se equivocan y otras no. Tenemos que centrarnos en nuestro objetivo. Nosotros no podemos estar pendiente de los árbitros, estamos ultimo y es nuestra culpa”. Por último, Chory Castro se mostró tranquilo ante su renovación: “Estoy tranquilo y mi cabeza está en la salvación. Es algo que no me preocupa”.